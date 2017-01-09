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09 Ocak 2017 Pazartesi
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    • Baruş, Çalışan Gazeteciler Günü’nü Kutladı

    10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Bolu Valisi Aydın Baruş bir kutlama mesajı yayınladı.

    09 Ocak 2017 Pazartesi 06:10
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    Baruş, Çalışan Gazeteciler Günü’nü Kutladı

    HABER: Ceylan BEYKOZ

    Baruş mesajında şu ifadelere yer verdi: "Basın çalışanlarına, ekonomik ve sosyal haklar sağlayan 212 Sayılı Kanunun 10 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle, her yıl 10 Ocak günü “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kutlanmaya başlanmıştır.

    Basın, demokratik ve kalkınan bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından biridir.  Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir basının toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır. İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara doğru haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir.

    Bu önemli misyonu yerine getirmek için günün her saatinde ve her şartta sorumluluk bilinci içerisinde görevlerini yapmaya çalışan, bazen can güvenliklerini dahi riske atarak doğru haber peşinde koşan gazetecilerimiz halkı bilinçlendirmek için verdiği mücadele her türlü takdiri fazlasıyla hak etmektedir.

    Ülkemiz ve İlimizde meydana gelen gelişmeleri okurlarına tarafsız bir şekilde aktaran gazeteciler, bir taraftan vatandaşlarımızın doğru bir şekilde bilgilendirilmesine ve toplumu ilgilendiren meselelerde farkındalık oluşmasına katkı sağlarken, diğer taraftan vatandaşların sorunlarının dile getirilmesi suretiyle kamu hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesine de önemli yardımda bulunmaktadırlar.

    Bu duygu ve düşüncelerle, tüm basın mensuplarının 'Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevleri esnasında hayatlarını kaybeden bütün gazetecilerimizi rahmetle anıyor, çalışan gazetecilerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

     

     

    Anahtar Kelimeler: 10, Ocak, Çalışan, Gazeteciler, Günü

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