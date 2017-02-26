banner128

banner101

26 Şubat 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Baruş, Gerede’yi dinledi

    Bolu Valisi Aydın Baruş , geçtiğimiz haftasonu Gerede'ye bir ziyaret yaparak mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi. sorunları dinledi.

    26 Şubat 2017 Pazar 09:30
    Bu haber 63 kez okundu
    Baruş, Gerede’yi dinledi

    BASIN BÜLTENİ

    Geçtiğimiz haftasonu Gerede’de mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelerek sorunları dinleyen Bolu Valisi Aydın Baruş, “Muhtarlarımızın kendi köyleri ve mahalleleriyle yapmış oldukları değerlendirmeler bu toplantılarda ele alınıyor ve o köyümüzün o mahallemizin sorununu gidermek adına burada gerekli görüşmeleri yapıyoruz” dedi. Toplantıya Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkan Vekili İsmail Çetin ve ilçe kurum amirleri, ilçe ve köy muhtarları da katıldı.

    Köylerde ve mahallelerde diğer çalışmalarla ilgili muhtarları bilgilendiren Vali Aydın Baruş, “Muhtarlar devletin en ücra köşelerine hizmet götüren kamu görevlileridir. Mahallelerimizde ve köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın sıkıntılarının muhtarlarımız tarafından tespit edilerek çözülmesi noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Muhtarların yaşadığı bölgedeki sorunları bu toplantıda bize aktarmalarının önemli artıları olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

    Muhtarlar toplantıda söz alarak köylerinde veya mahallelerinde bulunan sorunları Bolu Valisi Aydın Baruş'a iletti. Muhtarların sorunlarını iletmeleriyle birlikte İlçe Kaymakamı Cengiz Ünsal ve Belediye Başkan Vekili İsmail Çetin konu ile ilgili Vali Aydın Baruş'u bilgilendirdi. Vali Baruş sorunlarla ilgili tek tek notlarını alarak, sorunlarla ilgileneceklerini ve çözüme kavuşturacaklarını ifade etti. Toplantı sonunda kürsüye çıkan kurum amirleri yaptıkları çalışmaları anlatarak muhtarların sorularına yanıt verdi. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından çekilen hatıra fotoğrafı sonrası Bolu Valisi Aydın Baruş, Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkan Vekili İsmail Çetin ve beraberindeki heyet huzurevini, kaymakamlığı ve pazar yerini ziyaret ettiler.


    Anahtar Kelimeler: Bolu, Valisi, Aydın, Baruş, Geçtiğimiz

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Ne İstediğini Bilmek
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ben Neden Teröristlerle Beraberim?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Uzay Boşluğuna Sevgiler…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu MÜCADELEYE BU KÖŞEDEN DEVAM…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da“ ACİL işi tamam” mı ?..
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Ahlak, namus nedir, ne işe yarar?
  • Makinist Makinist Biraz matematik yapalım!..
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Bayanlar-baylar evet mi hayır mı
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ EVET-HAYIR YARIŞINDA ENSAR VAKFI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmadı Ercoşkun!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kar Taneleri
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Üçlü filtre testi…
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR OYNATMAYA AZ KALDI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REFERANDUM SÜRECİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CELLADIN ELİNE DÜŞERKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Suat Tosun Suat Tosun SALYANGOZ LOGOLU GÖYNÜK
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129