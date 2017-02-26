BASIN BÜLTENİ

Geçtiğimiz haftasonu Gerede’de mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelerek sorunları dinleyen Bolu Valisi Aydın Baruş, “Muhtarlarımızın kendi köyleri ve mahalleleriyle yapmış oldukları değerlendirmeler bu toplantılarda ele alınıyor ve o köyümüzün o mahallemizin sorununu gidermek adına burada gerekli görüşmeleri yapıyoruz” dedi. Toplantıya Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkan Vekili İsmail Çetin ve ilçe kurum amirleri, ilçe ve köy muhtarları da katıldı.

Köylerde ve mahallelerde diğer çalışmalarla ilgili muhtarları bilgilendiren Vali Aydın Baruş, “Muhtarlar devletin en ücra köşelerine hizmet götüren kamu görevlileridir. Mahallelerimizde ve köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın sıkıntılarının muhtarlarımız tarafından tespit edilerek çözülmesi noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Muhtarların yaşadığı bölgedeki sorunları bu toplantıda bize aktarmalarının önemli artıları olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Muhtarlar toplantıda söz alarak köylerinde veya mahallelerinde bulunan sorunları Bolu Valisi Aydın Baruş'a iletti. Muhtarların sorunlarını iletmeleriyle birlikte İlçe Kaymakamı Cengiz Ünsal ve Belediye Başkan Vekili İsmail Çetin konu ile ilgili Vali Aydın Baruş'u bilgilendirdi. Vali Baruş sorunlarla ilgili tek tek notlarını alarak, sorunlarla ilgileneceklerini ve çözüme kavuşturacaklarını ifade etti. Toplantı sonunda kürsüye çıkan kurum amirleri yaptıkları çalışmaları anlatarak muhtarların sorularına yanıt verdi. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından çekilen hatıra fotoğrafı sonrası Bolu Valisi Aydın Baruş, Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkan Vekili İsmail Çetin ve beraberindeki heyet huzurevini, kaymakamlığı ve pazar yerini ziyaret ettiler.





