Haber: Faruk Çidem

Yeni yılın gelmesi itibari ile ülkemiz genelinde yeni biyometrik T.C. Kimlik Kartı başvuruları başladı. Önümüzdeki 3 – 4 yıllık süreç içinde yeni kimlik kartlarının tüm vatandaşlarımıza dağıtılması planlanırken şehrimizden de ilk başvuru yapıldı. Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Nüfus Müdürlüğü’ne giderek yeni kimlik kartı için şehrimizden ilk başvuruyu yapan kişi oldu.

Kimlik kartı başvurusu yapabilmek için yurt içinde, Genel Müdürlük web portalı üzerinden veya Alo 199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevu almadan Nüfus Müdürlüklerinden müracaat edilebileceği açıklandı. Başvuru işlemlerinin süresi ise toplam 6 – 7 dakika sürmekte.

KİMLİK KARTLARI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Yeni kimlik kartlarının geçerlilik süresinin 10 yıl olduğu bildirildi. Kimlik kartının süresi dolduktan sonra yenilenme gerekmektedir. Aynı zamanda Maaliye Bakanlığı tarafından 2017 yılında kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeni ile ve değiştirme nedeni ile düzenlenen kimlik kartı için 16,00 TL kayıp nedeni ile düzenlenen kimlik kartı için ise 32,00 TL ödenecek.

Kimlik kartı başvuruları kabul edildikten sonra kartlar PTT tarafından 15 gün içinde kişinin belirttiği adrese gönderilecektir.

Yeni kimlik kartlarının başvurularında istenilen belgeler ise 1 adet biyometrik ölçülerde ve son altı ayda çekilmiş fotoğraf, nüfus cüzdanı, pasaport, uluslar arası aile cüzdanı, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı ve kimlik kartı yerine kullanılabilecek fotoğraflı onaylı belge.

NEDEN YENİ KİMLİK KARTI İSTENİYOR?

Yeni kimlik kartları dolandırıcıların işine taş koyuyor. Yeni kimlik kartlarında kişinin hususi bilgileri sadece sistemde bulunurken dolandırıcılar bu hususi bilgilere ulaşılamıyor. Böylelikle dolandırıcılar vatandaşların kişisel ve hususi bilgilerine ulaşamayacak.