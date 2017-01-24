BASIN BÜLTENİ

Mengen İlçesine giden Vali Aydın Baruş’u Mengen Kaymakamlığı önünde Kaymakam Hasan Günaydın, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut ile daire müdürleri karşıladı.

İlk olarak Mengen Kaymakamlığı’nı ziyaret eden Vali Baruş, Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu’nda Mengenli muhtarlarla biraraya geldi.

Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Bolu Valisi Aydın Baruş, Mengen Kaymakamı Hasan Günaydın, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, İl Jandarma Komutanı J. Albay İsmail Güzel, İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel, İl ve İlçe Kurum Müdürleri, İl Genel Meclis Üyeleri ile Mahalle ve Köy Muhtarları Katıldı.

Mengen İlçesine bağlı köy ve mahalle muhtarlarının sorun, istek ve önerilerinin dinlendiği toplantıda açılış konuşmasını yapanMengen Kaymakamı Hasan Günaydın, “Bugün İlçemizin sorunları ve çözüm yollarını bulmak üzere Sayın Valimizin başkanlığında bir toplantı düzenledi. Bu toplantıda alınan kararlar ilgili kurumlar tarafından gereği yerine getirilecek, Kaymakamlığımız tarafından takip edilecek ve Valiliğimize arz edilecektir. Sayın Valimizi İlçemizde ağırlamaktan dolayı İlçem adına şükranlarımı arz ediyorum. Bu toplantının ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Mengen Kaymakamı Hasan Günaydın’ın konuşmasının ardından Mengen Köy ve Mahalle Muhtarları tek tek söz alarak köy ve mahallelerinin sorun, istek ve önerilerini dile getirdiler.

Muhtarların ardından söz alan kurum müdürleri muhtarların dile getirdikleri sorun, istek ve önerilerini değerlendirerek cevaplandırdılar.

AMACIMIZ VATANDAŞLARIMIZA HUZURLU VE REFAH BİR YAŞAM SAĞLAMAKTIR

Muhtarların yaşadığı sorunları dinlemek için böyle bir toplantı düzenlendiğine değinen Vali Baruş konuşmasında, “Bu toplantıdaki temel amaç vatandaşlarımızın esas gündeminin sizler kanalı ile yönetime yansımasıdır. Biz muhtarlığın fonksiyon olarak çok önemli bir görev olduğunu düşünüyoruz. Çünkü muhtarların sahip olduğu fonksiyonlara diğer kademelerdeki yönetimler sahip değil. Muhtarlarımız halkın oylarıyla seçildikleri için halkın temsilcisidirler. Dolayısıyla muhtarlık yerel düzeydeki demokrasinin ilk başlangıç noktası, vatandaşımızın en ufak bir sıkıntısı, bir sorunu olduğu zaman bunu bizlere duyurabilecek mekanizmadır. Muhtarlarımız yönetim kademelerine vatandaşımızın esas sorunlarını, gündemini aktarırlarsa, bizler o zaman bunlardan haberdar oluyoruz ve bunlara çözüm geliştirmeye çalışıyoruz. Yönetimin esas amacı vatandaşın günlük yaşantısında yaşadığı sorunlara çözümler üretmektir, her demokratik sistemin esas gayesi de vatandaşlarına huzurlu ve refah bir yaşam sağlamaktır. Bizlerde bunun için çalışıyoruz. Muhtarlarımızın iki fonksiyonu var. Birincisi muhtarlarımız halkın temsilcisi diğeri ise devletin en uç noktadaki yardımcısı, tabiri caizse gözü kulağıdır. Biz bu açılardan muhtarlarımızı çok önemsiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

SIKINTISI OLAN VATANDAŞIMIZIN ELİNDEN TUTUN

Muhtarlığın aynı zamanda da bir sorumluluk gerektirdiğinin altını çizen Vali Baruş, “Sizler vatandaşlarımızın gündemine sahip çıkmak için seçildiniz. Vatandaşımızın günlük sorunlarıyla her zaman ilgilenmek hatta mümkün olduğu takdirdehanelerde bir huzursuzluk varsa, bir sorun varsa, muhtaç bir kişi varsa, fakir varsa, garip varsa, engelli varsa bunların elinden tutup devletimizin sağlamış olduğu imkanlardan faydalandırmanız gerekiyor. Devletimiz son yıllarda hem engellilerinize hem de bakıma muhtaç yaşlılarımıza son derece güzel imkanlar sağladı. Eğer köylerinizde, mahallelerinizde naçar durumda olanlar var ise, devletin sağlamış olduğu imkânlardan yararlandırmak için onların ellerinden tutmanız gerekiyor. Eğer götüremiyorsanız devletin görevlilerini vatandaşların yanına getirmeniz gerekiyor. Çünkü devlet görevlisi vatandaşın en ufak bir sorununda ilgilenmek yükümlülüğüne sahip. Bu nedenle ben öncelikle sizlerden bu zor durumdaki vatandaşlarımızın eli, ayağı olmanızı istirham ediyorum. Lütfen mahallenizde, köyünüzde bu durumda vatandaş varsa bunlara yardımcı olun, kendilerini devletimizin sağlamış olduğu imkanlardan istifade ettirelim. Bunu yaparken de ayırım yapmayalım. Çünkü devlet hiçbir vatandaşı arasında ayırım yapmaz. Vatandaşlarımızla her zaman iç içe olalım. Köy ve mahallerinizin ortak sorunlarına sahip çıkın. Sorunlarınızı ilgili kurumlara iletin ki bizler de sorunların çözüm noktasında yapılması gerekeni yapalım” dedi.

TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ BİR ÜLKE. BİZ TARİHTE BUNU İSPATLADIK.

Vali Baruş konuşmasına şöyle devam etti; “Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Türkiye tarihte belki benzeri görülmemiş bir şekilde terör örgütlerinin ortak hareketi ile büyük bir saldırı altında. Evlatlarımızın şehit haberlerini, gazilerimizin yaralanma haberlerini alıyoruz. Acı duyuyoruz. Gerçekten hüzünleniyoruz. Burada bizim yapmamız gereken, ülkemizin hiçbir zaman teröre boyun eğmeyeceğini göstermek, vatandaşımızın bilincini daima diri tutmak olmalıdır. Hiçbir zaman yılgınlığa düşemeyiz. Ülkemize düşman olanların yapmak istedikleri, Türk vatandaşları yılgınlığa düşsünler, pes etsinler, ondan sonrada yeter artık ne oluyoruz deme noktasına gelip kendi aralarında uzlaşmazlığa düşsünler, kavga etsinler. Düşmanlarımızın istedikleri bunlar. Onun için biz aramızdaki birlik ve bütünlüğü sağlamak için kim olursa olsun, nereden olursa olsun, kökeni ne olursa olsun daima vatandaşımızla birlikte çalışmamız lazım. Türkiye’nin geleceğine olan güvenimizi devamlı tazelememiz, umudumuzu devamlı korumamız lazım. Çünkü bizim ülkemizden, Bolumuzdan, Mengenimizden başka gidecek yerimiz yok. Bizim toprağımızın her zerresinde atalarımızın, şehitlerimizin kanı var. Biz bu toprağa aşığız, seviyoruz. Biz başka bir ülkede zaten huzur içinde yaşayamayız. Onun için bu ülkenin değerini çok iyi bilmemiz lazım. Evlatlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi bu topraklara gömüyoruz ve gelecekte çocuklarımız, torunlarımız bu topraklar üzerinde huzur içerisinde yaşayacaklar. Bunun bilincinde olarak terör gruplarının ülkemiz üzerinde oynamak istedikleri oyunlara fırsat vermemek için hep birlik ve beraberliğimizi devam ettirelim, birbirimize sımsıkı tutunmaya dikkat edelim. Hiç merak etmeyin Türkiye bunların üstesinden gelecektir. Türkiye çok güçlü bir ülke. Biz tarihte bunu ispatladık. Ülkemize hainlik yapmak isteyenler oldu ama hepsini defettik. Önümüzdeki günler çok daha iyi olacak bundan emin olun. Türkiye’nin geleceğine hep birlikte sahip çıkalım ve inanalım. Ben bu toplantının faydalı geçtiğine inanıyorum. Sizlerle tanışmaktan ve sorunlarınızı tek tek dinlemekten memnun oldum. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum”

Toplantının sonunda Bolu Valisi Aydın Baruş, toplantıya katılan muhtarlarla birlikte fotoğraf çekilmesinin ardından Mengen’de bir kahveye de girerek vatandaşlar ile sohbet etti.