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09 Nisan 2017 Pazar
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    • Baruş, polislere başarılar diledi

    Bolu Valisi Aydın Baruş, Türk Polis Teşkilatı’nın 172’inci kuruluş yıl dönümü nedeni ile bir mesaj yayınladı.

    09 Nisan 2017 Pazar 11:14
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    Baruş, polislere başarılar diledi

    Haber: Esra Öztürk

    Aydın Baruş, mesajın, polislere çalışmalarından dolayı teşekkür edip başarılar dileyerek “Türk Polis Teşkilatı, 172 yıla dayanan geçmişiyle devletimizin en köklü kurumlarından biridir. Emniyet Teşkilatımız, kurulduğu günden bu yana elde ettiği bilgi ve deneyim birikimiyle hukuka ve yasalara bağlılıktan ayrılmadan, üstün bir görev anlayışıyla vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşaması, can ve mal emniyetinin temini için mesai mefhumu gözetmeksizin fedakârca çalışmalarını sürdürmektedir.Kamu düzeninin ve asayişin korunması, halkımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü suçu önleyici tedbirlerin alınması, suçluların yakalanarak zamanında adalete teslim edilmesi için vatandaşlarımızla birlikte omuz omuza çalışan Emniyet görevlilerimiz insanlarımızın devlete olan itimadının güçlendirilmesinde de çok önemli bir rol oynamaktadır.Emniyet güçlerimizin, ülkemizin bütünlüğünü ve milletimizin kardeşliğini hedef alan terör saldırılarını önlemek ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için terör örgütlerine karşı canlarını ortaya koyarak verdiği mücadeledeki fedakârlık anlayışı her türlü takdirin üzerindedir. İlimizde, terör örgütleriyle mücadelede ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasında Bolu halkıyla el ele gece gündüz demeden mesai sarf eden polislerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.Bu vesileyle, görevleri başında şehit olan ve 15 Temmuz’daki demokrasi mücadelesinde canını feda eden kahraman polislerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Emniyet teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü ve Polis Haftasını tebrik ediyor,tüm Emniyet mensuplarımıza çalışmalarında üstün başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Valisi, Aydın, Baruş, Türk

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