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19 Mart 2018 Pazartesi
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    • Baruş şehit aileleri ve gazilerle yemekte buluştu

    18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferini Anma Programı kapsamında Bolu Valisi Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş’un ev sahipliğinde düzenlenen yemekte, Şehit Yakınları ve Gaziler ile bir araya geldi.

    19 Mart 2018 Pazartesi 12:23
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    Baruş şehit aileleri ve gazilerle yemekte buluştu

    Haber: Ceylan Beykoz

    Bolu Hilton By Hampton Otelinde düzenlenen yemeğe Bolu Valisi Aydın Baruş ile eşi Nagihan Baruş, Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Metin Eştürk, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Bekir Koçyiğit, ilçe Kaymakamları, daire müdürleri, askeri erkan, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

    Şehit aileleri ve Gaziler onuruna verilen yemek öncesi Vali Baruş ve eşi Nagihan Baruş tüm masaları tek tek gezerek şehit aileleri ve gaziler ile sohbet etti.

    Düzenlenen program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

    Konuşmasının başında şehit aileleri ve Gazilere kendilerini kırmayıp bu yemeğe geldikleri için teşekkür eden Bolu Valisi Aydın Baruş, “Bu vesile ile başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Rahmete kavuşmuş Gazilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olan Gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyet temenni ediyorum” dedi.

    “BİN YILDIR MÜCADELE VERİYORUZ”

    Atalarımızın Anadolu topraklarına ayak bastığından bu güne yaklaşık bin yıllık bir zaman geçtiğini ve o günden bu güne büyük bir mücadele verdiğimiz aktaran Vali Baruş, “Bizler bu topraklara adım attığımızdan itibaren yaklaşık bin yıl geçti. Biz bin yıldır bu topraklarda ölüm kalım mücadelesi veriyoruz ve aynı zamanda da hak ve adaleti diğer insanlara ulaştırmak için mücadele veriyoruz Tarihimize baktığımız zaman büyük kahramanlık destanlarıyla dolu olduğunu görüyoruz. Çanakkale Destanı da bu parlak sayfalardan biridir. Çanakkale Savaşını destan haline getiren, Türk Milletinin onbinlerce vatan evladını, ülkemizi işgal etmek isteyen dünyanın en büyük donanmasına sahip düşmana karşı sadece göğsünde imanı, elinde milletinin kendisine sağlayabildiği olanaklarla dimdik durduğu bir kahramanlık destanıdır. Bu anlama uygun olarak da bugün yani 18 Mart aynı zamanda şehitlerimizi anma günü olarak ilan edilmiştir. 18 Mart işgalci güçlere karşı denizde kazandığımız zaferin yıldönümüdür. Ama Çanakkale Savaşları yaklaşık 10 ay devam etmiştir. Devam eden bu savaşlarda Gelibolu Yarımadasının her bir karış toprağına on binlerce şehidimizin kanı bulaşmıştır ve o topraklar kanla yoğrulmuştur. Yine bugün de bu toprakları kanla yoğurmaya devam ediyoruz. Şehitlerimizin fedakarlıklarıyla bugün de vatanımıza saldıran, milletimizi birbirimize düşürmeye çalışan hainlere karşı çok çetin bir mücadele veriyoruz. Doğu ve Güneydoğu’da, diğer illerimizde teröre karşı mücadele eden askerlerimiz, güvenlik güçlerimiz kalplerinde aynı Çanakkale Ruhuyla mücadele ediyorlar. 15 Temmuz’da FETÖ hainlerine karşı sokaklara dökülen her yaştan insanlarımızda da bu ruh vardı.”dedi.

    “BÖYLE BİR MİLLETİN EVLATLARI OLMAKTAN DA HER ZAMAN GURUR DUYUYORUZ”

    Bizlerin vatan dendiği zaman, vatanımızın bağımsızlığı dendiği zaman hiçbir şey düşünmeyen bir millet olduğumuzu sözlerine ekleyen Vali Baruş, aynı Çanakkale ruhuyla kahraman ordumuzun Afrin’de yine destan yazdığını ifade ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü,  “Yine bugün ülkemizi parçalamak isteyen hain teröristlere karşı ordumuz, güvenlik güçlerimiz Afrin’de bir kahramanlık destanı yazıyor. Bu destan öyle büyük bir mücadeleyi ifade ediyor ki biz elinde silah olan ve her taraftan bize saldıran hainlere karşı mücadele ederken bir taraftan da oradaki masum halkı koruyabilmek için de uğraş veriyoruz. Aynı zamanda biz bu savaşı bu mücadeleyi verirken mukaddes değerlerimize leke gelsin istemiyoruz. Hepimizin malumu olduğu bir olay, Afrin’de bir eve giren askerimiz canından aziz bildiği Kuran-ı Kerimi yerde görüp kaldırmak isterken hainlerin üstüne bıraktığı bomba patlaması sonucunda şehit oldu. Çünkü O, Kuran-ı Kerimi yerden kaldırırken hiçbir şeyi düşünmedi. O, hayatını anlamlı kılan sözlerin yer aldığı kitabın layık olmadığı bir konumda olmasını içine sindiremedi. Ama bu kutsal değerleri bile kullanmak isteyen hainlerin koydukları patlayıcı infilak edince ruhunu Hakka teslim etti. Bizim tarihimiz böyle değerlerle doludur ve biz şehitliği hayatımızın en kutsal amacı yapmışız. Dünya üzerinde başka millet yoktur ki kutsal bildiği değerleri, vatanı, namusu, bayrağı, ezanı bir saldırıya uğradığı zaman dünyadaki bütün nimetleri gözünden çıkarsın. Bu değerlere bir tecavüz söz konusu olduğu zaman biz gözümüzü kırpmadan ölüme yürüyen bir milletiz ve böyle bir milletin evlatları olmaktan da her zaman gurur duyuyoruz.

    “ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUM”

    Bizim üzerimize düşen şehitlerimizin bu vatan için, bu millet için yapmış olduğu fedakarlığın getirmiş olduğu sorumluluğu layıkıyla omzumuzda taşımak ve şehit ailelerimizin yüzünü ağartmaktır. Hayatta olanlar için, şu anda bu vatanın nimetlerinden istifade eden insanlar için bu vazgeçilmez bir sorumluluktur. Bundan hiçbirimiz kaçamayız. Biz bu sorumluluğu ne kadar hissettiğimizi gösterirsek şehitlerimizin emaneti olan ailelerimize, Gazilerimize ne kadar saygı duyarsak, hürmet gösterirsek Cenab-ı Hak bizim izzetimizi de o derece yükseltecektir. Ben tekrar tarih boyunca tarih yazmak için şehit olan ve bu toprakları bizlere kıyamete kadar bağımsız yaşatmak üzere emanet eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum.” dedi.

    Konuşmalarının  ardından Vali Aydın Baruş, eşi Nagihan Baruş ve protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve aileleri ile yemek yiyerek, onlarla  tek tek yakından ilgilendiler ve sohbet ettiler. İl Müftüsü Orhan Genç’in yemek duasını yapmasının ardından program sona erdi.

     

     

     

    Anahtar Kelimeler: 18, Mart, Şehitler, Günü, Çanakkale

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