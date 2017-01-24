BASIN BÜLTENİ

Bulduğu her fırsatta şehit ailelerine giden ve “Sizler bize şehidimizin emanetisiniz” diyerek isteklerini dinleyen, onlara hal ve hatırlarını soran Bolu Valisi Aydın Baruş, Mengen ziyaretinde merkeze 7 km uzaklıkta bulunan ve 1985 yılında Siirt Eruh’ta çatışmada şehit düşen Hasan Durmuşoğlu’nun baba evini ziyaret etti.

Vali Baruş’u şehidimizin babası Halil İbrahim Durmuşoğlu karşıladı. Şehidimizin babası, annesi ve yeğenlerinin yer aldığı ziyarette Vali Baruş aile ile sohbet etti.



