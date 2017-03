BASIN BÜLTENİ

Yeniçağa’da Kaymakam Mehmet Naim Akgül, Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar ile daire müdürleri tarafından karşılanan Vali Baruş, muhtarlar ile toplantı yapmak üzere toplantı salonuna geçti. Yeniçağa Öğretmenevi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Bolu Valisi Aydın Baruş, Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, İl ve İlçe Kurum Müdürleri ile Mahalle ve Köy Muhtarları katıldı.

Yeniçağa’ya bağlı köy ve mahalle muhtarlarının sorun, istek ve önerilerinin dinlendiği toplantıda açılış konuşmasını yapan Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, toplantının ilçeleri adına hayırlar getirmesini temenni etti.

Yeniçağa’da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Bolu Valisi Aydın Baruş, “Bugün medeniyetimizin temel bekçilerinden olan bu güzel ilçede sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bu toplantımızın öncelikli amacı sizleri dinlemektir. Sizlerin talep ve isteklerinizi aldıktan sonra kapsamlı bir değerlendirme yapma imkanı bulacağız. Dolayısıyla ben muhtarlarımızın hiç çekinmeden yaşamış oldukları sorunları, vatandaşlarımız adına iletmek istedikleri problemleri bizlere aktarmalarını istiyorum” dedi.

“HALKIN İRADESİNİ EN ÜCRA KÖŞEDE YANSITAN BİRİMLERSİNİZ”

Muhtarlık müessesesini çok önemsediğini dile getiren Vali Baruş, “Muhtarlarımız öncelikle halkın seçilmiş temsilcileridir. Siz seçilmiş ve halkın teveccühünü kazanmış kişilersiniz. Halkın iradesini en ücra köşede yansıtan birimlersiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız da sizlere verdiği önemi her zaman gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplantılara davet ediliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız sizleri belirli aralıklarla davete devam ediyor. Halkın nabzını tutma açısından demokratik bir yönetim için halkın isteklerini, taleplerini öğrenmek, ona göre çalışmalarımızı ve planlamalarımızı yapmak bakımından sizin iradeniz çok önemli. Sizin belirtmiş olduğunuz hususlar bizim için çok önemli. Biz ona göre kendimize yön çiziyoruz, nelere dikkat etmemiz gerektiğini ve vatandaşın esas gündeminin ne olduğunu buradan tespit ediyoruz. Yapmış olduğunuz katkılar için öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız aynı zamanda bulundukları mahallerinde ve köylerinde devletimizin temsilcileri. Bu anlamda da devletin temsilcileri olarak ülkemizin huzur ve güvenine, vatandaşımızın refahına katkı sağlayacak her olayın içerisinde sizler varsınız. Bu nedenle sizleri çok önemsiyoruz ve sizlerin bizleri her zaman rahatsız etmesini, vatandaşımızın dileklerini, taleplerini bizlere iletmesini istiyoruz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

Konuşmasının devamında 2017 yılı KÖYDES programında Bolu’ya ayrılan ödenek miktarında çok ciddi bir artış yaşandığını kaydeden Vali Baruş, geçen yıla oranla bu yılki KÖYDES ödeneğinin 3 kat arttığını söyledi. Bu kapsamda her ilçenin geçen yıla göre daha fazla pay alacağını aktaran Vali Baruş, “Bu ödeneğin daha da artacağını öngörüyoruz. Grup köy yollarının sıcak asfalt yapılması, içme suyu ve kanalizasyon konularına önem veriyoruz” dedi.

Bakıma muhtaç olan, maddi yönden sıkıntı çeken vatandaşlarımıza da devletimizin büyük katkıları olduğunu söyleyen Vali Baruş, sıkıntı çeken ve muhtaç durumda olan vatandaşlarımızın tespiti açısından muhtarlara, “Sizler bizim yereldeki gözümüz kulağımızsınız ”dedi.

Konuşmaların ardından Yeniçağa Köy ve Mahalle Muhtarları tek tek söz alarak köy ve mahallelerinin sorun, istek ve önerilerini dile getirdiler. Muhtarların ardından söz alan kurum müdürleri muhtarların dile getirdikleri sorun, istek ve önerilerini değerlendirerek cevaplandırdılar.

ESNAFLAR ZİYARET EDİLDİ

Bolu Valisi Aydın Baruş toplantının ardından Yeniçağa ilçesinde esnafları ziyaret etti. İlçenin pazarının Perşembe gününde olması nedeniyle vatandaşlarla bol bol sohbet eden ve esnafları gezen Vali Baruş ve beraberindekiler, ilçede bir hayırsever tarafından yaptırılacak olan yeni caminin de inşaat sahasını incelediler.Vali Baruş ilçe ziyaretinde ayrıca Yeniçağa Kaymakamı ve Yeniçağa Belediye Başkanlığını da ziyaret etti.