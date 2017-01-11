Sohbet havasında geçen ziyarette İl Sağlık Müdürü Çom’dankurum ile ilgili güncel bilgiler alanVali Baruş, Çom’a yeni görevinde başarılar dileyerek, sağlık alanında bölgeye hitap eden Bolu İlindeki sağlık hizmetlerinin özverili çalışmalarla çok daha iyi yerlere geleceğini ifade etti.