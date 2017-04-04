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Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu’da Kızılağıl Köyünde oğlu, gelini ve 2 torunu ile birlikte yaşayan KOAH hastası70 yaşındaki Fatma Açıkgöz’ü evinde ziyaret etti. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Timuçin Erem ile birlikte Fatma nineyi ziyaret eden Vali Baruş, aileye her konuda destek olunacağını belirterek, ailenin yaşadığı evin fiziki şartlarının iyileştirilmesi, hasta yatağı temin edilmesi, solunum cihazının ve elektrik tesisatının bakımının yapılması konusunda ilgililere talimat vereceğini ve konunun bizzat takipçisi olacağını ifade etti.

Köy Muhtarı Hayati Çelik’ten de bilgiler alan Vali Baruş, “ Açıkgöz ailesine ihtiyaçları doğrultusunda gereken ne varsa yapılacaktır. Ben gerekli talimatları veriyorum. ” dedi.

Vali Baruş, buradaki ziyaretin ardından Kızılağıl Köyünde vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

VALİ BARUŞ VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Vali Baruş daha sonra Kızılağıl Köyü’nün Karamanlar Mahallesinegiderek burada da köy konağında vatandaşlarla bir araya geldi. Köy Muhtarı Hayati Çelik ile köyde yaşayan vatandaşların yer aldığı buluşma sıcak bir sohbet havasında gerçekleşti. Buluşmada Muhtar Çelik ve vatandaşlar köylerinin eksikliklerini iletirken, Vali Baruş Köy Muhtarı ile görüşerek İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği imkanlarıyla ihtiyaçların giderilmesi için gerekenin yapılması talimatını vereceğini belirtti.