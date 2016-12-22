Haber: Erdal TANRIVERDİ

Bolu Valisi Aydın Baruş beraberinde İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel ve İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Güzel ile birlikte, Bolu Komando Tugay Komutanı Piyade Kurmay Albay Muammer Alper’i ziyaret ettiler.

Ziyarette Vali Baruş ilk olarak Tugay Şeref Defterini imzaladı. İmzanın ardından Tugay Komutanı Piyade Kurmay Albay Muammer Alper, Vali Baruş’a Bolu Komando Tugayı’nın simgesi olan ve birliğin önünde dev heykeli olan bir komando askerinin minyatür boydaki heykelini hediye etti.

Vali Baruş ve beraberindekiler daha sonra Tugay Komutanı Piyade Kurmay Albay Muammer Alper’in makam odasına geçtiler.

