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    • BARUŞ’TAN KOMANDO TUGAYINA ZİYARET

    Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Komando Tugay Komutanı Piyade Kurmay Albay Muammer Alper’e bir ziyaret gerçekleştirdi.

    20 Aralık 2016 Salı 16:02
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    BARUŞ’TAN KOMANDO TUGAYINA ZİYARET

    Haber: Erdal TANRIVERDİ

    Bolu Valisi Aydın Baruş beraberinde İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel ve İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Güzel ile birlikte, Bolu Komando Tugay Komutanı Piyade Kurmay Albay Muammer Alper’i ziyaret ettiler.

    Ziyarette Vali Baruş ilk olarak Tugay Şeref Defterini imzaladı. İmzanın ardından Tugay Komutanı Piyade Kurmay Albay Muammer Alper, Vali Baruş’a Bolu Komando Tugayı’nın simgesi olan ve birliğin önünde dev heykeli olan bir komando askerinin minyatür boydaki heykelini hediye etti.

    Vali Baruş ve beraberindekiler daha sonra  Tugay Komutanı Piyade Kurmay Albay Muammer Alper’in makam odasına geçtiler. 

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Valisi, Aydın, Baruş, Bolu

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