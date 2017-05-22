HABER:Esra Öztürk

Eşi Nagihan Baruş ile birlikte 63 yıldır evli olan Emine ve Durmuş Özcan çiftini ziyarete giden Bolu Valisi Aydın Baruş, köy muhtarı Salim Gülenç ve köylüler tarafından karşılandı. Kısa bir sohbetin ardından Vali Baruş eşi Nahigan Baruş ile birlikte örnek çift olan Özcan çiftinin evine geçtiler. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Timuçin Erem’in de yer aldığı 1935 doğumlu Durmuş Özcan ve 1936 doğumlu Emine Özcan ailesine yapılan ziyarette 1954 yılında evlenen, 3 çocukları 7 torunları ve 11 torun çocuğuna sahip örnek aile ile hoş bir sohbet gerçekleştirildi.

Vali Baruş gerçekleştirilen ziyarette, “Bu hafta Aile Haftası ve devletimiz aileye ve bu haftaya büyük önem veriyor. Sizleri de örnek bir aile olarak ziyaret ediyoruz. 63 yıldır aynı yastığı baş koyarak örnek bir aile olmanızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Allah sizlere ve evlatlarınıza geçim versin, sağlık versin” diye konuştu. Özcan çiftinin anılarının ve eski köy hayatının konuşulduğu hoş sohbet sonrası Vali Baruş ve eşi Nagihan Baruş, bu ziyaret anısına Özcan çiftine filografi sanatıyla yapılan Türk Bayrağı hediye etti.

Köy gezildi

Aileye yapılan ziyaretin ardından Vali Baruş, Vakıfgeçitveren Köyü halkı ile birlikte köyü gezdi. Köy halkı tarafından yapılan anasınıfını gezen ve çok beğenen Vali Baruş, emeği geçen herkese teşekkür etti. Atıl vaziyette bulunan sağlık evin de incelemelerde bulunan Vali Baruş, köy halkının kendisine ilettiği taleplerin yerine getirilmesi için yetkililere talimat verdi.

Koruyucu aile ziyaret edildi

Bir diğer ziyaret ise 0-3 yaş arası bir çocuğa koruyucu aile olmak için başvurmuş ve 2016 yılında istekleri kabul edilmiş bir koruyucu aile de evinde ziyaret edildi. Vali Baruş ve eşi Nahigan Baruş ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Timuçin Erem’in yer aldığı ziyarette aile ile sohbet edildi.