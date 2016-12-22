HABER: Esra ÖZTÜRK

Bolu Valisi Aydın Baruş ilk olarak Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin’e bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Vali Baruş, diğer ziyaretini ise Bolu’da görevine yeni başlayan SGK İl Müdürü Mustafa Turan’a gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde kurum müdürleri ve müdür yardımcılarından kurumları ile ilgili güncel bilgiler alan Vali Baruş, vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılmasıkonusunda hassasiyet gösterilmesi talimatında bulundu.



