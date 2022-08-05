Barut “Bolu’nun İsmini Duyurmaya Devam Edeceğiz”

Haber: Süleyman Kurt

Spor 14 Gazetesi’nin canlı yayınına katılarak açıklamalarda bulunan Bolu Belediyespor Başkanı Barut bu sezon Sultanlar Liginde orta sıraların üstünde yer alarak başkan kupası Avrupa Kupası oynamak için ligde mücadele edeceklerini belirtti.

"Bolu’nun ismini voleybolda duyurmaya devam edeceğiz"

Bolu ismini voleybolda duyurmaya devam edeceklerini yaşanan coşkuyu daha yukarı taşımak istediklerini belirten Bolu Belediyespor Kulübü Başkanı Sinan Barut "İlk kez yer aldığımız bu ligde geçen sezon takımımız taraftarımıza bir mücadele izletti. Seyircimiz yenildiğimiz maçlarda bile bize ve takımımıza teşekkür ettiler. Bu heyecanı bu mücadeleyi daha üst seviyeye çıkartarak yeni sezonda çok daha mücadele eden çok daha seyir zevki yüksek maçlar ortaya koyan bir takım oluşturduk" dedi.

" İyi bir transfer dönemi geçirdik "

Takıma kaliteli oyuncular aldıklarını da belirten başkan Barut "İyi bir transfer dönemi geçirdik. Ligin en az maliyetli iki takımından biriyiz. Buna rağmen bütçemize uygun kaliteli oyuncuları kadromuza kattık. Tabiki bu mali tabloda bizlere desteklerini esirgemeyen Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan'a teşekkür ediyorum." dedi.

" Bolulu sporseverler voleybolu çok sevdi "

Bu sezon maçları festival havasına çevirmek istediklerini de belirten Bolu Belediyespor Kulübü Başkanı Sinan Barut "Geçen yıl 3 bin kişiyle maçlar oynadık. Bolulu sporseverler voleybolu çok sevdi. Şimdiden maçları yeni sezonu bilet fiyatlarını soruyorlar. Biz bu heyecanı kaybetmeden sezon boyunca iç saha maçlarımızı bir festival havasına çevirip Bolu halkına vakit geçirebilecekleri bir ortam sağlatmayı hedefliyoruz" dedi.

“Bolu’nun tanıtımı açısından oldukça önemli”

Bolunun Sultanlarının Bolu'ya tanıtım reklam konusunda büyük katkı sağladığını altını çizen başkan Sinan Barut "Milyon takipçisi olan takımlar voleybolcular Bolu'ya geliyor. Bolu'dan paylaşım yapıyorlar. Maçlardan paylaşımlar oluyor. Bunlar hem ilimizin hem de bölgemizin tanıtımı açısından oldukça önemli" dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2022, 16:27