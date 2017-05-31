Haber: Kasım ŞAHİN

Geçtiğimiz ay İzzet Baysal Caddesi’nde başlatılan yol çalışmalı sırasında bir aracın Mevlüt Uçar kökez çeşmesine çarpmasının ardından çeşme lahiti hasar görmüş ve çatlaklar meydana gelmişti. Bolu Belediyesi tarafından tehlike arz ettiği için çeşmenin etrafı demir bariyerler kapatılıp, vatandaşlar zarar görmesin diye su alınması engellenmeye çalışılmışı.

Ne var ki çevrede bulunan bir çok işyeri ve vatandaşlar demir bariyerleri aşarak, tehlikeyi göz ardı edip, yinede su almaya devam etmesinin ardından bu seferde çeşmenin etrafına, “Çeşmeyi kullanmak tehlikeli ve yasaktır” yazıları asıldı. Buna da aldırış edilmediğini gören Belediye görevlileri çareyi çeşmeli sökmekte buldu. Çeşmenin onarımının önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.

