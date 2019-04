Başaran; “Bolu’da bir tarih yazdık”

Haber: Kasım ŞAHİN

Yerel seçimlerde Göynük ve Mudurnu ilçelerinin belediye başkanlıklarını kazanarak ilimizde bir tarih yazdıklarını belirterek bir açıklamada bulunan MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran şu açıklamada bulundu;

İl Başkanı görevine seçildiğim ilk günden bu yana en büyük hedefimin Bolu’da Milliyetçi Hareket Partisinin başarı çıtasını yükseltmek olduğunu defalarca söylemiştim. Genel Başkanım, liderim Devlet Bahçeli’den aldığım bu kutsal görevi hakkıyla yerine getirmiş olmanın sevincini yaşıyorum. Allah’a şükürler olsun, temsil ettiğim siyasi partim MHP ve Milliyetçi Ülkücü hareketin Üç Hilal Sancağı bu gün Bolu’da Mudurnu ve Göynük ilçelerimizde dalgalanıyor. Ben değil biz olmanın bilincini yaşayarak kazandığımız bu başarı, 50 yıldır bu davaya gönül vermiş her kardeşime hediyedir, onurdur, gururdur.

Mudurnu ve Göynük İlçelerimizde Belediye başkanlıklarını kazanarak Bolu’da bir tarih yazdık, MHP için Bolu’da yeni bir sayfa açtık. 1 Temmuz 2018 de bütün ilçe ve belde başkanlarımızla seçim hazırlıklarına başladık, herkesin imkansız dediği, asla kazanamazsınız dediği Mudurnu ve Göynük ilçelerimizi kazanacağımızı, 2018 yılının Ekim ayında ilan etmiştik. Niyetimizin ne kadar ciddi olduğunu ve amacımızın Bolu’ya hizmet etmek olduğunu anlatmak için de seçim çalışmalarına 1 Ocak 2019 tarihinde Göynük Akşemseddin Hz. Makamından dualarla başlamıştık. 31 Mart 2019 gecesi de, seçim çalışmalarının başladığı Göynük Akşemseddin Hz. Makamından, dualarla seçim çalışmalarını bitirmiştik. Hem de hedefimize ulaşarak, MHP bu ilçelerde asla kazanamaz denilen Mudurnu ve Göynük Belediye Başkanlıklarını kazanarak. Ve diyorum ki bu iki ilçe bizim için bir başlangıç ve bir Bismillah. 2023 Lider Türkiye hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğiz. Bolu’nun bütün ilçelerinde hizmete talip olacağız. Bu vesileyle, Göynük ve Mudurnu’ya sonsuz şükranlarımı, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin Bolu da huzurlu ve demokratik bir havada geçmesine vesile olan, Bolu Valiliğine, Yüksek Seçim Kuruluna, Emniyet Müdürlüğüne, Sandık Kurulu Görevlilerine ve oy kullanmak için sandığa giden bütün vatandaşlarıma çok teşekkür ediyorum.Oylarını kullanırken, tercihlerini yaparken, özgürce fikirlerini sandığa yansıttıkları için Bolu’da ve ilçelerde yaşayan bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.Bolu merkezde Cumhur İttifakı ile seçime giren bizleri destekledikleri için bütün seçmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Bolu’nun ilçelerinde Milliyetçi Hareket Partisi adaylarına verdikleri destek ve oyları için bütün seçmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Seçim çalışmaları süresince, Bolu’da ve her ilçemizde bizlere gönüllerini açarak karşılayan, bizimle yol yürüyen, başarımızda payı olan her kardeşimize şükranlarımı sunuyorum.Bize oy vermeyen her vatandaşımıza da eksiklerimizi görmemize ve hatalarımızı anlamamıza vesile oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum.Bolu Merkezde Belediye Başkanlığını kazanan Tanju Özcan’ı tebrik ediyorum. Belediye Başkanlığı döneminde kendisine başarılar diliyorum.

İlçelerimizde Belediye Başkanlığını kazanan, Göynük’de Ahmet Çankaya, Mudurnu’da Necdet Türker, Gerede’de Mustafa Allar, Kıbrısçık’da Emin Tekemen, Mengen’de Turhan Bulut, Seben’de Fatih Kavak, Yeniçağa’daRecayi Çağlar, Karacasu’da Celal Beydili, Gökçesu’da Vahit Aydın, Taşkesti’de Tahsin Özcan başkanlarımı tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Dörtdivan’da bağımsız aday olarak Belediye Başkanlığı’nı kazanan Hamza Efe’yi özellikle tebrik ediyorum. Seçmenin iradesi her şeyin üstündedir. Dörtdivan’lı vatandaşlarımızın tercihine büyük saygı duyuyorum. Bu nedenle Dörtdivan da hizmetlerin durmasına asla izin vermeyeceğimizi belirtmek istiyorum. Belediye Başkanı Hamza Efe’nin Dörtdivan’a hizmet edebilmesi için MHP belediye meclis üyelerimiz, Dörtdivan teşkilatlarımız, MHP Bolu Teşkilatlarımız ve İl Başkanı olarak ben tam destek vereceğimizi belirtmek istiyorum. Belediye Başkanı Hamza Efe’ye başarılar diliyorum.