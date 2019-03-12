Başaran, “Cumhur İttifakı’na ve adayına sahip çıkın”

Haber: C. Kutay Aykan

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı birlik beraberlik içinde çalışmalarını sürdürüyor. MHP İl Başkanı Cihan Başaran, Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin’in Erzurumlular Derneği üyeleri ile buluştuğu programda Türkiye’nin beka mücadelesi verdiğini söyledi. Bolu’da seçime Cumhur İttifakı olarak girdiklerinin altını çizen Başaran, “Çünkü beka sorunu var” dedi.

“CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ ASLA SORGULANMAMALI”

Bürokratik oligarşiyi ve tüm belirsizlikleri ortadan kaldıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin güçlü ve daim kılınması için 31 Mart seçimlerinin büyük önem taşıdığını belirten Başaran, “Cumhur İttifakı’nı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni bu ülkede daim ve güçlü kılmamız için 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın yeniden iktidara taşımalıyız. Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimiz asla sorgulanmamalı” diye konuştu.

“BUGÜN TAM ZAMANI”

Başaran, tüm Türkiye’ye de seslenerek, “İşte o yüzden bugün tam zamanı. Türkiye’nin her yerine çağrı yapıyorum; bugün kaleleri teslim etmemek için Cumhur İttifakı’na, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti’nin adaylarına sahip çıkın” ifadelerini kullandı.