Başaran “gündeme gelmesi üzücü”

Haber: Aysun Beykoz

MHP Bolu İl Başkanı Başaran, konu hakkında şunları söyledi;

“Şartlar oluştuğunda sığınmacı misafirlerin kendi ülkelerine, güvenli bölgelere gönderilmesi gerektiği konusunda vatandaşımız ile aynı fikirdeyiz. Ancak, Bolu adının, su gibi kutsal ve yaşam kaynağı bir nimetin, sığınmacılara fahiş fiyat uygulanacağı konusu ile gündeme gelmesi çok üzücü” dedi.

Başaran, açıklamasını şu sözleriyle tamamladı; Mesele sığınmacıların kendi ülkelerine geri dönmeleri ise bunu toplumun çok büyük bir bölümü istiyor. Mülteciler ve göç konusu uzun yıllardır bizimde gündemimizde. Bu konuda 2012 yılından buyana uyarılarımız ve önerilerimiz oldu.2019 yılında kapsamlı bir göç raporu yayınladık. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin de belirttiği gibi, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bir bölge oluşturulmalı ve Suriyeli sığınmacılar peyderpey gönderilmeli ve kendi topraklarına yerleştirilmelidir diye yapılması gerekeni net bir şekilde açıkladı. Şartlar oluştuğunda sığınmacı misafirlerimizin kedi ülkelerine, güvenli bölgelere gitmeleri gerektiği konusunda vatandaşımız ile aynı fikirdeyiz. Bu konunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını biz de istiyoruz.

Ancak, bu insanlara ırkçı ve nefret söylemleri ile yaklaşmak doğru bir davranış değil. Yaşamın en önemli kaynağı olan suya, fahiş bir fiyat uygulamak ise adil değil. Bu çerçevede baktığımız zaman Tanju Bey’in açıklamalarını insanların yaşam hakkına saygı duymamak olarak yorumluyorum. Sığınmacılar konusuna her kim parmak basarsa çok çabuk taraftar topluyor. Tanju Bey’in çıkışı biraz daha kendisini gündeme getirmek için. Tanju beyin gündemden düşmeyi istemeyeceğini de çok iyi biliyoruz. Bu iş daha çok su kaldırır.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2021, 12:01