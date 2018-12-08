banner133

banner128

banner120
08 Aralık 2018 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Başaran; “Sözümüzün sonuna kadar arkasındayız”

    MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran; Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunu hakkında açıklamada bulundu. Başaran; “EYT erken emeklilik değildir. Kaybolan hakların geri istenmesidir” dedi.

    07 Aralık 2018 Cuma 11:33
    Bu haber 265 kez okundu
    Başaran; “Sözümüzün sonuna kadar arkasındayız”

    Haber: Kasım ŞAHİN

    MHP Bolu İl Başkanı Başaran, son günlerde gündemden hiç düşmeyen ve zaman zaman TBMM’de siyasi partiler arasında tartışmalara neden olan EYT hakkında görüşlerini açıkladı. Başaran, şunları söyledi; “Değerli Bolu halkımız, EYT yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili bir çok kardeşimizin sorunu var. MHP olarak biz bunu biliyoruz ve haklarınızı almanız gerektiğini savunuyoruz. Mağdur olan halkımızın, EYT konusunu mutlaka çözüme kavuşturacağız. EYT sorununu çözmek için sözümüz var. Sözümüzün sonuna kadar arkasındayız” diye konuştu.

    EYT ile ilgili sorunları mesleğim gereği çok iyi biliyorum diyerek açıklama yapan MHP İl Başkanı Cihan Başaran sözlerine şöyle devam etti.

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( EYT ) uzun yıllardır ülkemizin gündeminde çözüm bekleyen bir konudur. Mali Müşavirlik mesleğimin yanında, sosyal güvenlik konularında da uzman bilgilere sahibim. Mesleğim gereği EYT sürecinin geçmişini ve bu gününü çok iyi biliyorum. “EYT erken emeklilik değildir. Kaybolan hakların geri istenmesidir.”EYT isteyen halkımızın erken emeklilik gibi bir isteği yok. Onlar geçmişte uğradıkları hak mahrumiyetlerini geri istiyorlar.EYT sürecini yaşayan işçi ve esnaf kardeşlerimin birçok sorunu ve çözüm beklentileri var. 50’li yaşlara geldiği, hatta 60’lı yaşlara yaklaştığı halde, prim gün sayısı ve hizmet süresini doldurmuş olan birçok insanımız var. Ancak hala daha Bağkur ve SGK primi yatırmak zorundalar. İşsiz kalıp prim yatıramayanlar mağdur durumda. Bu da EYT sürecindeki insanımızı olumsuz etkiliyor.EYT mağdurları, değişen SGK kanunlarına göre hak ettikleri emekli maaşını alamadıkları gibi, üstüne bir de her ay prim ödemek zorunda kalıyorlar.

    EYT konusuna MHP’nin hayır dediği hakkında çıkan haberler kesinlikle doğru değil. Bizim EYT mağdurlarının bir an önce emeklilik haklarına kavuşabilmesi için kanun teklifimiz şu an mecliste. Ancak bu süreç devam ederken muhalefet partilerinin ETY konusunda meclis araştırma önergesi vermesi ve bu önergenin meclisten geçmemesi halkımız tarafından yanlış anlaşılıyor. EYT araştırma komisyonlarında uzayıp giden bir sürece sokulacak, ileri tarihlere atılacak bir konu değil. Her şey açık ve net ortada. EYT mağdurları yıllardır mücadele veriyor. MHP olarak bizde verdiğimiz kanun teklifinin arkasındayız.

     

    “EYT KONUSUNU ÇÖZMEK MHP’NİN SÖZÜDÜR. “

    MHP Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Milletvekili ArzuErdem, ETY konusunda önemle çalışarak halkımızın hak kaybının durdurulması ve ETY ye çözüm bulunması için kanun teklifi hazırladılar. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, kanun teklifini meclise verdi. EYT ile ilgili kanun teklifimiz şu anda meclis komisyonunda. Seçim beyannamemizin ve kanun tekliflerimizin arkasındayız.

    Anahtar Kelimeler: MHP, Bolu, İl, Başkanı, Cihan

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım DESTİNA, GÜZEL KIZ
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Geleceğe Değer Katanlarla Paşaköyde Toparlandık
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu YETKİLİLER ÖĞRENCİ OLURSA… !
  • ERDAL TANRIVERDİ ERDAL TANRIVERDİ NEREDE KADIN HAKLARI?
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR İTÜ BASKETBOL - REFİK DURBAŞ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura BİR MAÇIN HİKAYESİ
  • METE FERAH METE FERAH ÇEVREMİZİ NASIL GÖRÜYORUZ?
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan YUNAN ADALARI GEZİSİ -7
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Menfaat
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ÖĞRETMENLER GÜNÜMÜZ
  • Suat Tosun Suat Tosun TARİHTE ORTADOĞUYA KİMİ BAKIŞLAR…
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ BELEDİYENİN “KARA KULELERİ”
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Yeni Başkana Hazırlanıyor
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir KOMŞULUK…
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Kahvaltı bahane
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KÖŞEYİ DÖNENLER
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ben de Adayım.
  • Aydın Hitit Aydın Hitit NEREYE?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur BOLU TARIM VE ONERILER
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BOLU KÜLTÜR VE TURİZM
  • Makinist Makinist Size işin doğrusunu söyleyeyim
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sevinç ve Hüzün (ANALİZ)
  • NAZIM BAŞ NAZIM BAŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı finansal inceleme,
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR GÖZDEN KAÇANLAR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Kanapiçe Koyu Hadisesi ve Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129