Haber: Kasım ŞAHİN

MHP Bolu İl Başkanı Başaran, son günlerde gündemden hiç düşmeyen ve zaman zaman TBMM’de siyasi partiler arasında tartışmalara neden olan EYT hakkında görüşlerini açıkladı. Başaran, şunları söyledi; “Değerli Bolu halkımız, EYT yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili bir çok kardeşimizin sorunu var. MHP olarak biz bunu biliyoruz ve haklarınızı almanız gerektiğini savunuyoruz. Mağdur olan halkımızın, EYT konusunu mutlaka çözüme kavuşturacağız. EYT sorununu çözmek için sözümüz var. Sözümüzün sonuna kadar arkasındayız” diye konuştu.

EYT ile ilgili sorunları mesleğim gereği çok iyi biliyorum diyerek açıklama yapan MHP İl Başkanı Cihan Başaran sözlerine şöyle devam etti.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( EYT ) uzun yıllardır ülkemizin gündeminde çözüm bekleyen bir konudur. Mali Müşavirlik mesleğimin yanında, sosyal güvenlik konularında da uzman bilgilere sahibim. Mesleğim gereği EYT sürecinin geçmişini ve bu gününü çok iyi biliyorum. “EYT erken emeklilik değildir. Kaybolan hakların geri istenmesidir.”EYT isteyen halkımızın erken emeklilik gibi bir isteği yok. Onlar geçmişte uğradıkları hak mahrumiyetlerini geri istiyorlar.EYT sürecini yaşayan işçi ve esnaf kardeşlerimin birçok sorunu ve çözüm beklentileri var. 50’li yaşlara geldiği, hatta 60’lı yaşlara yaklaştığı halde, prim gün sayısı ve hizmet süresini doldurmuş olan birçok insanımız var. Ancak hala daha Bağkur ve SGK primi yatırmak zorundalar. İşsiz kalıp prim yatıramayanlar mağdur durumda. Bu da EYT sürecindeki insanımızı olumsuz etkiliyor.EYT mağdurları, değişen SGK kanunlarına göre hak ettikleri emekli maaşını alamadıkları gibi, üstüne bir de her ay prim ödemek zorunda kalıyorlar.

EYT konusuna MHP’nin hayır dediği hakkında çıkan haberler kesinlikle doğru değil. Bizim EYT mağdurlarının bir an önce emeklilik haklarına kavuşabilmesi için kanun teklifimiz şu an mecliste. Ancak bu süreç devam ederken muhalefet partilerinin ETY konusunda meclis araştırma önergesi vermesi ve bu önergenin meclisten geçmemesi halkımız tarafından yanlış anlaşılıyor. EYT araştırma komisyonlarında uzayıp giden bir sürece sokulacak, ileri tarihlere atılacak bir konu değil. Her şey açık ve net ortada. EYT mağdurları yıllardır mücadele veriyor. MHP olarak bizde verdiğimiz kanun teklifinin arkasındayız.

“EYT KONUSUNU ÇÖZMEK MHP’NİN SÖZÜDÜR. “

MHP Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Milletvekili ArzuErdem, ETY konusunda önemle çalışarak halkımızın hak kaybının durdurulması ve ETY ye çözüm bulunması için kanun teklifi hazırladılar. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, kanun teklifini meclise verdi. EYT ile ilgili kanun teklifimiz şu anda meclis komisyonunda. Seçim beyannamemizin ve kanun tekliflerimizin arkasındayız.