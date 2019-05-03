Başaran; “Türk milliyetçiliği birleştiricidir”

Haber: Birol ERTUNÇ

MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran, günün anlam ve önemine dair açıklamada bulundu. Başaran, “Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun temel yapı taşı olan, Milliyetçilik ruhu ilk günkü haliyle, bu günde yaşamaya devam ediyor. Bir asrı aşan Türk Milliyetçiliği fikir hareketinde, önemli bir yeri bulunan 3 Mayıs 1944 ruhunun yıl dönümünü heyecanla anıyoruz. Yakın Tarihimizi bilmek, geleceğimize güvenle bakmak için önemli bir bilgi kaynağıdır. 3 Mayıs 1944 Türk milletinin maddi ve manevi varlığına kast edenlere karşı anlamlı duruşun başlangıcıdır. Türkiye’mize ve Türk Milletinin geleceğine kast edenlerin el birliği yaptığı bir dönemde, onurlu duruşun, imanlı direnişin adıdır 3 Mayıs” dedi.

IRKÇILIK OLDUĞUNU SÖYLEYENLER İŞ BAŞINDADIR

Başaran açıklamalarını şöyle sürdürdü; Fikirleri milliyetçilik ve sevdaları Türkiye olan, aralarında merhum Başbuğ Alparslan Türkeş beyin de bulunduğu 23 Türk Milleti sevdalısı, yarım metrekarelik tabutluklarda, türlü işkencelere maruz kalmışlar, düşüncelerinden dolayı yargılanmışlar, haksız yere cezalandırılmışlardır. Buna rağmen davalarından dönmemişler, Türk vatanına bağlılıkları ve sevdaları asla azalmamış, aksine kamçılanmış, sağlamlaşmış ve daha da derinleştirmiştir. Bu günde aynı hain zihniyet, toplumu bölmek, kamplara ayırmak için bölücü planlarına devam etmektedir. Tıpkı 1940’lı yıllarda olduğu gibi bu günde de, milliyetçiliğin ırkçılık olduğunu söyleyenler iş başındadır. “ Faşizmle milliyetçilik aynı değildir. Irkla millet birbirinden farklı kavramlardır. Bu kavramları bir tutmak ve aynı görmek, cahilliktir, akıl tutulmasıdır. Türk Milletini bölmek isteyenlerin ucuz tezgahlarıdır. Türk Milliyetçiliği birleştiricidir, toplumu bütün olarak kucaklar, din, dil, ırk, mezhep, ayrımı yapmadan herkesi bir çatı altında toplar. “

MEKANLARI CENNET OLSUN

3 Mayıs 1944 de bütün çilelere ve işkencelere göğüs gererek haklı bir mücadeleyi başlatan Merhum Alparslan Türkeş, Nihal Atsız ve arkadaşlarını rahmet ile anıyoruz, ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Bu gün de Türk Milletini 3 Mayıs 1944 de hazırlanan tuzaklara çekmek isteyecek planlar yapılmakta, toplum gruplara bölünmeye çalışılmaktadır. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasını engellemek isteyen güçler iş başındadır. “ Gelişmiş ve kalkınma hamlesi yapan bir ülke olabilmek için, Türkiye’nin her alanda Milliyetçiliğe ve Milli yönelişe ihtiyacı vardır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için Cumhur İttifakı büyük bir güç, kararlı bir birlikteliktir. Cumhur İttifakının hedefi 2023 Lider Ülke Türkiye’dir“

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2019, 11:50