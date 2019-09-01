Başaran, Ülkü Ocakları binası açılışına katıldı

Haber: BMA

Ülkü Ocakları Genel Merkezi Hizmet Binası, geçtiğimiz gün düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Devlet Bahçeli ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in yanı sıra çok sayıda MHP’li milletvekilli ile çevre illerden de MHP ve Ülkü Ocakları teşkilatları katıldı. Açılışa katılan MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran Bolu Teşkilatları olarak, çok kıymetli bir ana şahitlik yapmak için Ankara’da bulunduklarını ifade etti. Açılışla ilgili açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı Başaran şu ifadelere yer verdi: “Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin liderliği ve katkıları ile Ülkü Ocakları Genel Merkezi, kendi hizmet binasına sahip oldu. Açılış töreni büyük coşku ve heyecanla, dualarla yapıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yaşadığımız bu kutlu günde, Ülkü Ocaklarımızın yeni hizmet binasının açılışını yaparak, Türk Milletinin geleceğine sağlam bir temel daha attık.

Bu vesile ile bütün dünyaya sesimizi, niyetimizi, ülkülerimizi, kararlılığımızı bir kez daha,

Liderimiz Devlet Bahçeli’nin gür sesi ile söyledik; ‘Ülkü Ocakları’ndan haydut çıkmaz, hain çıkmaz, haysiyetsiz çıkmaz, habis, harabi, hantal ve haşarı emeller çıkmaz, çıkmamış, çıkmayacaktır. Ülkü Ocakları’ndan çıksa çıksa dava adamı çıkar, şehitler çıkar, vatan için canını seve seve vermeye hazır kahramanlar çıkar. Ülkücü geleceğin mimarı, gelecek nesillerin mihmandarıdır. Ülkücü Türkiye ve Türk milletinin son siperidir. Ülkü Ocakları bu siperin Çanakkale savunma hattıdır. Ülkü Ocakları’nda Türk zaferlerinin ümidi, müsterih vicdanı vardır. Ülkü Ocakları’nda Türk gençliğinin umutları, imanla çarpan yürekleri hâkimdir. Çağın manevi hastalıklarına karşı yegâne çare Ülkü Ocakları’dır.’

Merhum Başbuğumuzun iki emaneti olan Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları her daim ayakta kalacak, milli ve tarihi hizmetlerine devam edeceklerdir. Türkiye ve Türk Milleti emin olsun ki Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları var oldukça, hiçbir güç, hiç bir fitne odağı, bu vatanın ve bu milletin huzuruna, geleceğine zarar veremeyecektir.”