Başaran, “Üniversite tercihlerine dikkat”

Haber: BMA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından üniversite tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bolu İl Başkanı Cihan Başaran da bir açıklama yaparak tercih konusunda uyarılarda bulundu. MHP İl Başkanı Başaran yaptığı yazılı basın açıklamasında, üniversite sınav puanlarının açıklandığını ve tercih kitapçığının yayımlandığını belirterek öğrencilerin aldıkları başarı puanlarının hayırlı olması dileğinde bulundu. Başaran açıklamasının devamında ise beklediği puanı alamadığı için öğrencilerin üzülmemesi gerektiğini belirterek, “Hayat ve fırsatlar devam ediyor. Hepimiz heyecan içindeyiz. Evlatlarımızın aldığı puanlar ile hangi üniversiteyi ve hangi bölümü tercih edeceği konusunda çoğumuz düşünce içerisinde. Bu konu hakkında tecrübeli öğretmenlerimize danışarak tercihlerin oluşturulması sizleri biraz rahatlatacaktır. Aynı duygu ve düşünceleri yaşamış bir kardeşiniz olarak benim tavsiyem ise, lütfen tercihleri yaparken çocuklarınızın geleceğini yakmayın. Sadece bir üniversite okusun diye tercih yaptırmayın. Üniversite bittikten sonra çabuk iş bulabileceği bölümleri tercih etmesine yardımcı olun. Ülkemizde işsizlik oranlarının her geçen gün arttığını da düşünerek karar verin. Üniversite okumuş işsizler her geçen gün artmakta. Gençlerimiz sadece başını bir işe sokarak, hayatını kazanmak için, okuduğu üniversite ile hiç ilgisi olmayan işlerde çalışmakta. Ne iş olsa yaparım diyen üniversite mezunları sayısı her geçen gün artmakta” ifadelerini kullandı.

“SEKTÖREL İŞ GÜCÜ İHTİYACI PLANLAMASI YAPILMALI”

Başaran açıklamasında ayrıca yetkililere ve uzmanlara da seslenerek, “Her yıl zorunlu sektörel iş gücü ihtiyacı planlaması yapılmalı. Üniversitelere ihtiyaç fazlası öğrenci alınmamalı. Vatandaşın evlatları için hayalleri var. Bu hayalleri uğruna ömrünü, gücünü ve parasını evladının okuması için harcıyor.

Bir çok vatandaşımız borç harç öğrenci okutuyor. Bu evlatlarımız üniversiteyi bitirdikten sonra ise kendi branşlarında iş imkanı bulamıyorlar. Fabrikalarda işçi olarak çalışanların çoğu üniversite mezunları. Artık üniversiteden mezun olan kardeşlerimiz ne iş olsa yaparım diyerek iş aramaya başladılar. Verilen emeğe ve harcanan paraya yazık. Evlatlarımıza yazık etmeyin” dedi.