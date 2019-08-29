Başaran, Zafer Bayramını kutladı

Haber: BMA

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bolu İl Başkanı Cihan Başaran bir kutlama mesajı yayımladı. “Türk Milletinin şanlı zaferleri aziz atalarımız tarafından bizlere teslim edilmiş en kıymetli hazinemiz ve milli hafızamızdır” diyerek mesajına başlayan MHP İl Başkanı Başaran, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:“Büyük devletler ve yüce milletler, şanlı geçmişini ve zaferlerini her daim aşkla, heyecanla yaşattıkları sürece ilelebet yaşamaya devam ederler. Bu şanlı tarih ve zaferler gelecek nesillere, sağlam düşünce temelleri ile teslim edilmeli, kıyamete kadar aynı heyecan ve coşku ile yaşatılması miras bırakılmalıdır. Türk Milletinin dini ve milli bayramları ile şanlı zaferleri aziz atalarımız tarafından bizlere teslim edilmiş en kıymetli hazinemiz ve milli hafızamızdır.

Atalarımızın, tüm imkansızlıklara karşın, iman ve teslimiyet ile yedi düvele karşı vatanımızı savunarak, bağımsızlık mücadelesinden zaferle ayrıldığı büyük bir gündür 30 Ağustos.

Tanrı dağından, Nur dağına uzanan kutsal yolda, mübarek kanları ile Çanakkale’den Gaziantep’e, Şanlıurfa’ya, Kahramanmaraş’a, Dumlupınar’a, Sakarya’ya, İzmir’e kadar, iman ve hürriyet aşkıyla savaşan milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bu vesile ile, bizlere bu toprakları vatan olarak miras bırakan aziz şehitlerimiz ile Cumhuriyetimizin Kurucusu, Milli Mücadelenin kutup yıldızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum.”