Başaran’dan 29 Ekim mesajı

Haber: Ceylan Beykoz

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yılı dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yapan Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bolu İl Başkanı Cihan Başaran 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. MHP İl Başkanı Başaran açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Birinci vazifemiz, Türkiye Cumhuriyeti ve istiklalini korumak, yaşatmak ve muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır.’ 96 yıl oldu. Türk Milletinin bu topraklardaki son şaheseri olan Cumhuriyetimiz yedi düvele meydan okuyarak kurulmuştur. Harcı, temeli insanımızdır. Çatısı ay yıldızlı al bayrağımız, ruhu da milletimizin imanı ve iradesidir.

Birinci vazifemiz, Türkiye Cumhuriyeti ve istiklalini korumak, yaşatmak ve muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır. Bugün millet olarak, bu vazifeyi 96. yıldır yapmanın haklı onurunu yaşıyoruz. Ecdadımızın elde ettiği büyük başarıyı, büyük bir onur ve şeref duyarak yâd ediyoruz. Ecdadımıza layık olmak ve emanetine sahip çıkabilmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışacağız. Çünkü, tarih boyunca olduğu gibi, bugün de bu cennet yurdumuzda gözü olanlar var. Bu milleti buradan söküp atmak isteyenler, ileri doğru attığımız her adımı geriletmeye, başarısızlığa uğratmaya çabalayanlar var.

Bizler Türk Cumhuriyetinin evlatları olarak, bayrağımıza rüzgâr olmaya, istiklalimizi, Cumhuriyetimizi korumaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Bizler Türk milleti olarak, kardeşçe yaşamaktan, el ele, gönül gönüle kenetlenmekten vazgeçmediğimiz müddetçe, bayrağımız hep daha güçlü dalgalanacak, Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır. Teslim aldığımız mirasın ne kadar kutsal bir emanet olduğunun farkındayız. Bu mirası geleceğe taşımak azminde ve arzusundayız. Çalışacağız, üreteceğiz, kalkınacağız, büyüyeceğiz, yerli ve milli eksende, genç nesillerimize daha güçlü ve daha büyük bir miras bırakacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 96 yıldır coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimizin, milli ve manevi bütünleşmemize, kardeşlik bağlarımızın daha da güçlenerek milletçe kenetlenmemize vesile olasını diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, dünden bugüne bu toprakları vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Vatanımız ve Milletimiz var olsun. Devletimiz payidar olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”