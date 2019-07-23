Başaran’dan Basın Bayramı mesajı

Haber: BMA

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yapan Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bolu İl Başkanı Cihan Başaran, açıklamasında basın mensuplarının yaşadığı sorunlara değinerek başarılar diledi. MHP İl Başkanı Başaran açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Muhasebe ve Mali Müşavirlik mesleğimin bir parçası olan maliye, ekonomi ve finans konularında bir zamanlar köşe yazarlığı yaptığım için, sizleri meslektaşım ve kardeşim olarak görüyorum. Değerli mesleğinizin üzerinden sansürün ve engellerin kaldırıldığı gün olan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını, sizinle aynı duygu ve düşüncelerle, kıvançla kutluyorum. Doğru ve tarafsız haberi sizlerden öğreniyor, gündemi sizinle takip ediyoruz. Ülkemizde gazetecilerin ve basının birçok zorluklar içinde haber yaptıklarını da çok iyi biliyoruz. Gün oluyor olayların tam ortasında görev yapıyorsunuz. Yeri geliyor soğuk bir kış gününde saatlerce haberin peşinde koşuyorsunuz. Acı bir habere ulaştığınızda, olaylara gözleriniz ile şahit olduğunuz için ruhsal ve bedensel olarak yıpranıyorsunuz. Gün oluyor haberini yaptığınız konuda hedef haline geliyorsunuz. Mesai kavramınız yok. Saygın ve önemli bir mesleği, ne zorluklar içinde yapmaya çalıştığınızı biliyorum ve sizleri takdir ediyorum. Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, başta Bolu’nun basın sektöründe hizmet veren, basın çalışanları ve tüm gazetecilerin, 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramını, bütün samimiyetim ile kutluyor, basın mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum.”