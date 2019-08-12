Başaran’dan bayram mesajı

Haber: Aysun Beykoz

Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bolu İl Başkanı Cihan Başaran mesajında bayramın birbirimize daha çok yaklaşmanın, aile fertlerimizi, yakın çevremizi, dost ve arkadaşlarımızı sevindirmenin, onlarla aramızdaki bağları güçlendirmenin ve hasretleri bitirmenin yegâne yollarından en güzeli olduğuna dikkat çekti. MHP İl Başkanı Başaran bayram mesajın ayrıca şu ifadelere yer verdi: “Kurban, neşeden yoksun mahzun yüreklere ve hanelere, muhabbet ve sevinç taşımaktır. Mübarek Kurban bayramında değerlerimize sımsıkı sarılmalı, ihtiyaç sahiplerine, yetimlere, kimsesizlere el uzatmalı, çaresizlere çare olmalıyız. Kurban ibadetiyle bizden istenen, elimizle birlikte, gönlümüzü de birbirimize açmak, gönülden verebilmektir.

Ebedi kardeşliğimizi, bayram tebrikleri ile pekiştirebileceğimiz ve Yüce Allah’a tekbirlerle yeniden ihya edeceğimiz Kurban Bayramı, dargınlıkları, küslükleri unutmak, bizden bir selam bekleyen büyüklerimizi hatırlamak, gelecek nesillerimiz olan çocuklarımızı sevindirmek için de büyük bir fırsattır. Bu duygularla, aziz milletimizin, mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik eder, Cenab-ı Allah’tan bizleri birlik ve beraberlik içinde daha nice bayramlara kavuşturmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.”

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2019, 11:20