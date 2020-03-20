Başaran’dan Bolu halkına çağrı

Haber: BMA

Ülkemizde yayılmaya başlayan küresel salgın koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanı Cihan Başaran, vatandaşları alınan tedbirlere uymaya davet etti. MHP İl Başkanı Başaran yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Çin’de ortaya çıkan koronavirüs ne yazık ki kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ülkemize de sıçrayan bu küresel tehlike 4 vatandaşımızın canına mal olurken, yüzlerce vatandaşımıza da bulaşarak risk oluşturmaya devam ediyor. Koronavirüsün Çin’de yayılmaya başlamasıyla birlikte ülkemizde bu tehlikeye karşı hazırlığını yapan devlet kurumlarımız ilk vakanın tespiti ile de uygulanması gereken tedbirleri acil olarak devreye aldı. Bu kapsamda bugüne kadar kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınan önlemler bizlerin sağlığı için büyük önem arz etmektedir. İlimizde de bu ölümcül tehlikeye karşı tüm kurumlar tek vücut olarak mücadelesine devam ediyor. Ancak şu bilinmelidir ki bu tedbirler sadece kurumları değil vatandaş olarak bizleri de bağlamaktadır. Bu nedenle tüm Bolu halkımızı başta Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan koronavirüsten korunmak için önerilen 14 kurala uymaya davet ediyorum. Yaşadığımız koronavirüs salgınından, devletimizi, milletimizi, ülkemizi, sizleri ve sevdiklerinizi Allah korusun. Bu zorlu süreci sağlıkla atlatmanızı diliyorum. Sorun küresel mücadelemiz ulusal.”

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2020, 15:10