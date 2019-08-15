Başaran’dan hayvanseverlik örneği

Haber: Erdal Tanrıverdi

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bolu İl Başkanı Cihan Başaran, büyük bir hayvanseverlik örneğine imza attı. MHP İl Başkanı Başaran, muhasebe bürosunun olduğu binanın bahçesinde bir kedi ile bir süre önce doğan yavrularını gördü. Kedilere sahip çıkan Başaran, onları besleyerek güzel bir hayvanseverlik örneği gösterdi. Kedilerin büyümelerine şahit olan Başaran, yaşam mücadelesi veren hayvanlara küçük bir katkıda bulunmanın, büyük huzur verdiğini belirtirken ayrıca, “Hesap günü geldiğinde, hayvan haklarından da hesap sorulacağını aklımızdan çıkarmayalım. Bu dünyada birlikte yaşıyoruz. Onlara da yaşama hakkı tanıyalım” dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2019, 15:16