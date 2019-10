Başaran’dan Kahruman’a sert tepki

Haber: BMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi aşağılayıcı sosyal medya paylaşımları nedeniyle tepkilerin odağında olan CHP’li Bolu Belediye Meclis Üyesi Resmiye Kahruman’a bir tepki de MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran’dan geldi. MHP İl Başkanı Başaran konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, “devlet büyüklerine hakaret ve saygısızlık asla kabul edilemez” dedi.

“MİLLİYETÇİ ÜLKÜCÜ CAMİANIN LİDERİ İLE ALAY ETMEYE HİÇ KİMSE CÜRET EDEMEZ”

Başaran açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sayın Genel Başkanımız, canımızdan kıymetli Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendi hakkında yapılan ve Türkiye Cumhuriyetinin Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yapılan saygısız ve seviyesiz paylaşımları şiddetle kınıyorum. Bu paylaşımları yapan kişinin Bolu CHP Belediye Meclis üyesi olmasını da, üzüntü ile karşılıyorum. Biz MHP teşkilatları olarak, Sayın Devlet Bahçeli’nin geçirmiş olduğu üst solunum yolları hastalığından, bir an evvel şifa bularak aramıza dönmesi için, hasretle gün sayıyoruz. Bu duygular içinde, hassas ve kırılgan bir dönemi yaşarken, sosyal medya hesaplarından yapılan saldırılar ile Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve milyonlarca MHP seçmeni hedef alınıyor. Sayın Genel Başkanımızın sağlığı ve hayatı üzerinden çirkin paylaşımlar ve yorumlar yapılıyor. MHP Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız, anlamsız resimlere montaj yapılarak sosyal medyaya servis ediliyor. Bu seviyesiz davranışlar ve hakaretler her nerede yapılırsa yapılsın, her kim yaparsa yapsın, makamı ve görevi her ne olursa olsun, cevapsız kalmaz, sessiz kalınmaz. Milliyetçi Ülkücü camianın inandığı değerleri ile oynamaya, lideri ile alay etmeye hiç kimse cüret edemez.”

“SEVİYESİZCE YAPILAN BU SAYGISIZLIKLARI KINIYORUZ”

Elli yıllık siyasi hayatlarına, Allah’a ve Resulüne sadık oldukları için eriştiklerini belirten Başaran açıklamasında ayrıca, “Biz vatan sevdamız uğruna nice şehitler verenleriz. Biz Türk Milleti yaşasın ve yücelsin diye göğsünü siper edenleriz. Biz vatan bölünmesin diyen cesur yürekleriz. Biz Ezanlar susmasın diye Türk İslam Ülküsüne ve İ’lay-ı Kelimetullah davasına iman edenleriz. Biz bayrak inmesin diye maldan mülkten vazgeçenleriz. Biz Türkiye’de istikrar olsun diye, nefsini yenen ve makamlarda gözü olmayanlarız. Biz Türkiye Cumhuriyetini kuran atalarımızın, emanetini korumak ve yaşatmakla mükellef Ülkücüleriz. Biz Mete Han’dan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Alparslan Türkeş’ten Devlet Bahçe’liye kadar çizgisinden sapmayanlarız. Biz Türkiye’yi ve Türk milletini karşılıksız sevenleriz.

Bizim tarafımız Türk Milleti, aklımız her zaman Türkiye’dir. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, çizgisinden sapanları, Pkk’ya ve Pyd’ye terör örgütü diyemeyenleri, terör örgütü yandaşları ile yol arkadaşlığı ve ittifaklar yapanları, Türk Ordusu huzur için operasyona giderken dualar etmeyenleri sevmez, bu düşüncede olanların sevgisine de ihtiyacı yoktur. Bizim kıymetlimiz Devlet Bahçeli’ye saygısızlık yapana fırsat vermeyeceğimiz gibi, Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanına Recep Tayyip Erdoğan’a yapılan saygısızlığı da asla kabul etmeyiz, seviyesizce yapılan bu saygısızlıkları kınıyoruz” dedi.