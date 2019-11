Başaran’dan Mevlid Kandili mesajı

Haber: BMA

Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bolu İl Başkanı Cihan Başaran, İslam aleminin kandilini kutladı. MHP İl Başkanı Başaran mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bu gece peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa SAV 'in dünyaya şereflendirdiği gecedir. Bütün İslam alemi için ebedi bir bayramın gerçekleştiği gecedir. Yüce Allah’ın kullara Rahmet ve Merhamet etmek için vesile kıldığı, Habibini dünyaya gönderdiği gecedir. Bu gece Muhammed Mustafa SAV, alemlere şeref vermiş ve dünyaya ilahi bir nur, rahmani bir şifa olmuştur. Bu gün 1400 yıllık ilahi nur, müslümanların kalbinde hala aynı parlaklık ve hararetle yanmaktadır. 1400 yıl önce dünyaya teşrif eden gönüller sultanı, hala daha kalplere şifa, dertlere deva olmaya devam etmektedir.

Her şeyin tek sahibi ve tek hakimi Yüce Allah’tan niyaz ediyorum, ‘Allah’ım, Peygamberimiz Muhammed Mustafa SAV hatırına, bu mübarek gecenin hürmetine, İslamın son kalesi Türkiye’yi ve Türk Milletini koruyup güçlendir. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden ve düşmanlardan koru. İslam dünyasına ve müslümanlara yardım eyle. Şu an birliğinde askerliğini yapan, nöbet tutan, cephede operasyonda olan Türk Askerine, Türk Polisine güç, kuvvet ve kudret nasip eyle. Devletimizi kıyamete kadar baki eyle. Ekonomimizi güçlü, ticaretimizi bereketli eyle. Habibin Muhammed Mustafa SAV’in ahlakı ile bizi şereflendir ve şefaatini bizlere de nasip eyle.

Bu duygu ve düşüncelerle ‘Mevlid-i Nebî’nin kardeşliğimizin güçlenmesine ve insanlığın huzuruna vesile olması dileğiyle, milletimizin ve İslam âleminin Mevlit gecesini tebrik ediyor, Rabbimizden bizleri kulluk ve iyilik üzere daim kılmasını niyaz ediyorum.”

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2019, 13:11