Başaran’dan önemli hatırlatma

Haber: BMA

Sağlık Bakanlığı tarafından Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde görevlendirilmek üzere alınacak 12 bin sözleşmeli personel ile ilgili Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bolu İl Başkanı Cihan Başaran, Bolu’da yaşayan vatandaşlara ve sağlık alanında eğitim almış kişilere önemli bir hatırlatmada bulundu. Konuyla ilgili yazılı bir basın açıklaması yapan MHP İl Başkanı Başaran hatırlatmasında, “Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde Görevlendirilmek üzere, Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı yapılacaktır. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 12.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır. Başvurular da 2018 ve 2019 yılları Kpss başarı puanlarına göre alım yapılacaktır. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır” dedi.

“BOLU’MUZUN İŞ FIRSATI BEKLEYEN EVLATLARI İÇİN”

Başaran açıklamasında tercih işlemleri ile ilgili olarak da şu bilgileri hatırlattı: “Tercih işlemlerinde;

- Lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans,

- Ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır.

Adaylar tercihlerini, 7– 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenim görmüş adayların, 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir Başvurular Bayramdan hemen sonra biteceği için değerli ailelere ve sağlık branşlarında eğitim görmüş kardeşlerime önemle hatırlatmak isterim. Bu fırsatı kaçırmayın. Başvuru yapacak kardeşlerime kolaylık olması için, ilan metni ve alım yapılacak branşlar ile ilgili internet adresini, Cihan Başaran şahsi sosyal medya adresimde paylaştım. Buradan inceleyebilirler. Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımının, Bolu’muzun iş fırsatı bekleyen evlatları için, hayırlı olmasını canı gönülden diliyorum.”

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2019, 17:02