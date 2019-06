Başaran’dan yetkililere uyarı

Haber: Aysun Beykoz

İlimizi etkisi altına alan sağanak yağış dolayısıyla yaşanan sel ve taşkınlar sonucu birçok köy ve bölgede maddi hasar meydana gelirken Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bolu İl Başkanı Cihan Başaran da bir mesaj yayınlayarak zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Başaran ayrıca sel yaşanan diğer illerde yaşanan can kaybı için de baş sağlığı diledi.

MHP İl Başkanı Başaran mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bolu’da ve ilçelerimizde sel felaketi yaşanmış ve vatandaşlarımız, köylerimiz bu selden üzücü bir şekilde etkilenmiştir. Tek sevincimiz, Bolu’da can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Yaşadığımız bu sel felaketi, ileride daha büyük felaketlerle karşılaşabileceğimizin habercisidir. Eğer tedbirler alınmaz ise ileride can ve mal kaybının yaşanacağı büyük felaketlere yol açabilir. Yetkililer bir an önce sel felaketinin yaşandığı iller başta olmak üzere, tedbirlerini almalıdır. Dere yataklarını ıslah etmeli, iskân alanlarını yeniden belirlemeli ve doğanın genel yapısını bozacak projelere izin verilmemelidir. Bolu’ya büyük geçmiş olsun. Sel felaketinde can kaybı olan illerimiz olması hepimizi derinden üzmüştür. Türk Milletinin başı sağolsun.”

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bolu İl Başkanı Cihan Başaran, ilimizde yaşanan sel felaketinde zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

