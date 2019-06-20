Başaran’dan yoğun İstanbul mesaisi

Haber: Aysun Beykoz

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimleri için bizzat görevlendirmesinin ardından MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran, seçim çalışmalarına hızlı başladı. Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Bolu ve İlçeleri Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinde Bolulular ile bir araya gelen MHP Bolu İl Başkanı Başaran, burada yaptığı konuşmada, “Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak 23 Haziran da yapılacak olan seçimlerde Cumhur İttifakı Adayı Sayın Binali Yıldırım'a destek olmak için İstanbul'dayız. Çalışmalarımızda bizlere eşlik eden Bolumuzu burada temsil ederek bizleri gururlandıran bütün dernek başkanlarımıza ve yönetimlerine teşekkür ederim " dedi. İstanbul’da yaşayan Boluluların büyük ilgisiyle karşılaşan MHP İl Başkanı Başaran ayrıca şunları söyledi: “MHP Bolu'yu temsilen aranızda olmaktan gurur duyuyorum. İnşallah bu birlikteliğimiz Cumhur İttifakı adayımızın önünü açacak ve onu Belediye Başkanlığına taşıyan etkenlerden biri olacaktır.” Öte yandan Cihan Başaran, Mudurnu Belediye Başkanı MHP’li Necdet Türker ve Göynük Belediye Başkanı MHP’li Ahmet Çankaya ile Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 7 Bölge 7 Renk Festivaline de katıldı. Başaran’ın İstanbul seçimleri kapsamında ziyaretlerini yoğun tempoda sürdüreceği öğrenildi.