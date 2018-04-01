banner130

banner101

01 Nisan 2018 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Başarı Belgelerini Başkan Uzunoğlu’ndan aldılar

    İmam Hatip Ortaokulları arası 9. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları il elemeleri Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

    01 Nisan 2018 Pazar 11:40
    Bu haber 45 kez okundu
    Başarı Belgelerini Başkan Uzunoğlu’ndan aldılar

    Haber: BMA

    Dörtdivan Çok Programlı Anadolu Lise Konferans Salonu'nda yapılan 9. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları İl Elemeleri programına, Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bal, okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. İlçeler ile birlikte 8 okulun katılım sağladığı yarışmada öğrenciler, jüri karşısında Arapça Çocuk Şarkıları, Arapça Şiir Okuma ve Arapça Metin Canlandırma kategorilerinde yarıştı. Şarkı, şiir ve metin canlandırma dallarında dereceye giren öğrencilere madalyaları ve başarı belgeleri verildi.

    Arapça Çocuk Şarkıları dalında İmam Hatip Ortaokulları arasında birinci olan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hediyelerini Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu verdi. Başkan Uzunoğlu yarışma sonrası yaptığı konuşmasında, “Başarılarından ötürü çok mutlu olduğum bu öğrencilerimize, ilçemizi de böyle güzel etkinliklerde temsil ettikleri için teşekkür ederim. Bütün öğrencilerimizin eğitim hayatında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Tuncay Demirtaş ise Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu’na 9.Arapça Etkinlik Yarışmalarına katkılarından dolayı tebrik ve teşekkür plaketi verdi.

    Anahtar Kelimeler: İmam, Hatip, Ortaokulları, Arası, 9.

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ ELİMDE HAZİNE DEĞERİNDE BİR BELGE
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ AŞCILAR OKULU”nda 1” KONFERANS”Vesilesiyle
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BİZ İSTERSEK BU ÜLKEYİ YÖNETİRİZ !
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BİR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel ATATÜRK VE ORTADOĞU
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan TARİHE TANIKLIK EDEN ŞEHİR AMASYA
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir YARGININ RAHATSIZLIĞI
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HiÇBİR ŞEYİN TADI KALMADI MI?
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Ben mi Yanılıyorum?
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Camlı Camide Neler Oluyor
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ANMALIK
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ÇEVRE KİRLİLİĞİ SORUNLARI
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Çanakkale Şehitlerimiz
  • Suat Tosun Suat Tosun EDEBİYATÇI HEMŞEHRİMİZ : CELAL ÖZCAN
  • Nihal Eker Nihal Eker NEREYE SÜRÜKLENİYORUZ!?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Para Din Siyaset
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tayip Erdoğan: “Bolu Bizi Şaşırtınız”
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TAKTİK SAVAŞLARI
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124