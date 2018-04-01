Haber: BMA

Dörtdivan Çok Programlı Anadolu Lise Konferans Salonu'nda yapılan 9. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları İl Elemeleri programına, Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bal, okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. İlçeler ile birlikte 8 okulun katılım sağladığı yarışmada öğrenciler, jüri karşısında Arapça Çocuk Şarkıları, Arapça Şiir Okuma ve Arapça Metin Canlandırma kategorilerinde yarıştı. Şarkı, şiir ve metin canlandırma dallarında dereceye giren öğrencilere madalyaları ve başarı belgeleri verildi.

Arapça Çocuk Şarkıları dalında İmam Hatip Ortaokulları arasında birinci olan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hediyelerini Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu verdi. Başkan Uzunoğlu yarışma sonrası yaptığı konuşmasında, “Başarılarından ötürü çok mutlu olduğum bu öğrencilerimize, ilçemizi de böyle güzel etkinliklerde temsil ettikleri için teşekkür ederim. Bütün öğrencilerimizin eğitim hayatında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Tuncay Demirtaş ise Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu’na 9.Arapça Etkinlik Yarışmalarına katkılarından dolayı tebrik ve teşekkür plaketi verdi.