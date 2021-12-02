Başarı belgesi ile ödüllendirildi



Haber: Uğur Balaban

Seben İlçe Halk Kütüphanesi tarafından okumaya teşvik amacı ile yapılan çalışmalar kapsamında ayın okuyucusu seçildi. Bu kapsamda İlköğretim öğrencisi Medine Sarıbıyık Kasım ayının en çok kitap okuyan okuyucusu seçildi. Halk Kütüphanesi’nden yapılan açıklamada “Başarı belgesini Sayın Kaymakamımız Süleyman Bakan’dan alan öğrencimizi kitap okuma sevgisinden ve alışkanlığından dolayı kutluyor, öğretmenimize; öğrencilerine okuma sevgisi aşıladığı için teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.