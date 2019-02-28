Başarıların önüne set mi çekiliyor?

Haber: C. Kutay Aykan

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu(KYK) Müdürlükükleri ile Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlükleri yönetimi birleştirildi. Birleştirilme ile beraber ilimizde KYK İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Bolu Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Şahin Ertem’in yerine getirildi. Şahin Ertem’in koltuğu Çilkara’ya devretmesine kamuoyundan tepkiler gelirken Çilkara yaptığı çalışmalarla Gençlik ve Spor Hizmetleri konusuna hakim olmadığını gösterdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Çilkara’nın onay vermesiyle yaklaşık 3-4 yıl önce hizmete geçen olimpik ölçülerdeki Karaçayır Spor Kompleksi’nin yardımcı salonları artık sadece cimnastik sporuna ayrılacağı öğrenildi. Bu kararın diğer salon sporları için büyük olumsuzluk yaratacağı sporcular ve antrenörler tarafından ifade edilirken içinde 3 tane salon bulunan tesis Bolu’da spor anlamında önemli organizasyonların yapılmasına ön ayak olmuştu. Yardımcı salonların sadece cimnastik sporuna ayrılması sonucunda büyük başarılar elde edilen ve önemli bir ilerleme kaydedilen diğer spor branşlarına kötü yansıyacağı konuşuluyor. Öte yandan bu salonların sadece bir alana tahsisi sonucu diğer spor dallarındaki sporcuların çalışmalarını sürdüreceği yeni bir yer gösterilmiş değil.

BAŞARILARIN ÖNÜNE SET ÇEKİLİYOR

Alınan karardan en çok maçlarını mevcut salonda oynayan ve ilimizi başarıyla temsil eden Sebenspor Erkek Hentbol Takımı, Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Takımı ve okul takımlarının etkileneceği belirtildi. Sebenspor’un Süper Lige çıkması halinde 17 Temmuz Spor Salonunun lig maçları için yeterli olmayacağı Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün bu konuda ne yapacağı merak konusu oldu. Hali hazırda Murat Canbaş Cimnastik Salonu varken Karaçayır Spor Salonu’nun cimnastik salonuna çevrilecek olması bu anlamda spor kamuoyunda tedirginlikle karşılandı. Sporcular ve antrenörler, yapılan bu uygulama ile ilimizi temsil eden takımların başarılarının önüne set çekilmeye çalışıldığını öne sürdü.

“YETKİLİLER BOLU SPORUNA ZARAR VERMİŞ OLMUYOR MU?”

Spor kamuoyu ayrıca şu iddia ve sorulara resmi bir açıklama beklediklerini ifade etti:

-4 profesyonel salon takımı bulunan Bolu’da bu kulüpler idmanlarını nerede yapacak?

-İdman yapılacak olan diğer salonların fiziki yeterliliği var mı?

-Dünyada sayılı salonlar arasında yer alan Murat Canbaş Spor Salonu cimnastik idmanları için yeterli değil mi?

-Okul takımları böyle bir salonu değerlendirme şansından mahrum mu bırakılacak?

-Okçuluk, dart, bocce gibi sporların da yapıldığı yardımcı salonlar yalnızca cimnastike bırakılırsa sözü geçen spor dallarında müsabakalar nerede oynanacak?

-Bu talimatı veren yetkililer Bolu sporuna zarar vermiş olmuyor mu?