Haber: Kasım ŞAHİN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, M.S (29), A.K (28) ve A.K.K (31) isimli şahısların İstanbul ilinden Bolu iline uyuşturucu madde getirdikleri yönünde bilgi edinilmesi üzerine şahısların ikamet, araç ve üst aramaları sonucu; 262 Adet Uyuşturucu Hap (Extacy) olarak değerlendirilen uyuşturucu maddeye el konuldu.

Şahısların uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçlarından şüpheli olarak ifadesi alınmasının ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı ile mevcutlu olarak savcılığa sevk edildi,

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri uyuşturucu suçları ile mücadelemiz aralıksız devam edecektir açıklamasında bulundular. Narkotim Şubesi ekiplerini ele geçirdikleri uyuşturucu maddeler ile polis teşkilatının kuruluşunun 173’ncü yıldönümü kutlamaları, zehir tacirlerine gözdağı verdi.