Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, 2019-2020 Akademik Eğitim Yılı Bahar Döneminin başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. BAİBÜ Rektörü Alişarlı mesajında şu ifadelere yer verdi: “BAİBÜ ailesi olarak, ilim ve irfanın yolunda, ülkesine katma değer sunmak üzere araştıran, bilgi üretebilen ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen erdemli nesiller yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Biliyoruz ki her alanda büyük ve gelişmiş ülke olmanın yolu iyi eğitim almış genç ve dinamik nesillerden geçmektedir. Gençlerimizin de bu ufuk ve bilinçle öğrenimleri için gereken çabayı gösterdiklerinden eminiz. Bu hafta itibariyle başlayan, üniversitemiz 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı bahar döneminin öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize hayırlara vesile olmasını, başarılarla geçmesini dilerim.”