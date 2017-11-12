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12 Kasım 2017 Pazar
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    • Başarılı başkan güven tazeledi

    Kamu Sen’e bağlı Türk Eğitim Sen Bolu Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu güne kadar başarılı bir şekilde başkanlık yapan mevcut Başkan Hüsnü Yaman, tek liste ile girdiği seçimde tekrar başkan seçildi.

    12 Kasım 2017 Pazar 09:13
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    Başarılı başkan güven tazeledi

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Türk Eğitim Sen Bolu Şubesi 6. Olağan Genel Kuruluna, Kamu Sen’e bağlı üye kuruluşların başkanları ve sendika üyeleri katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongre divan heyetinin oluşturulması ile devam etti. Divan başkanlığına Türk Diyanet Vakıf Sen Bolu Şube Başkanı Metin Saltan seçilirken, üyeliklere, Türk Sağlık Sen Bolu Şube Başkanı Hakan Koca ve Türk Büro Sen Bolu Şube Başkanı Hasan Fahri Baylav seçildi.

     

    Divan Başkanlığına seçildikten sonra üyelere hitaben kısa bir konuşma yapan Divan Başkanı Metin Saltan, kamu çalışanlarının sorunlarına değindi. Saltan şöyle konuştu; “İcra ettiğimiz meslek grubunda, protokolle bir işimiz yok, mevki makamla ilgili bir işimiz yok. Tek derdimiz hizmet. Ama bu ülkeye doğru hizmet. Doğru hizmeti sunarken de, bize ilgi itibar göstersinler. Kamu çalışanları artık ilgi itibar beklemektedir. Şunun bunun adamı noktasında değil, liyakate önem verilmelidir. Kim hak ediyorsa, hak onun olması gerekir ve hakkının ona iadesini talep ediyoruz.”

    Divan oluşturulmasının ardından Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yaman, konuşmasını yaptı. Yaman, “Türkiye Kamu Sen memurluğun 57. Alayı, Nusret Mayın Gemisidir. Türkiye Kamu Sen gönüllerde alev alan yangın, bayrak bayrak dalgalanan bir sevdadır. Hakkari’de, Kars’ta ne dediysek, Edirne’de de Artvin’de de onu söyleriz. Türkiye Kamu Sen, büyüyenlerin sendikasıdır. Sevdamız Türkiye, kavgamız ekmektir. Türkiye Kamu Sen Türkiye’dir. Savaşa düğün hevesi ile gidenlerin, geri dönmeyi düşünmeyenlerin, vatan ve millet uğruna toprağa gözünü kırpmadan düşenlerin, bayrak gönderden inmesin diye kendini siper edenlerin adresidir Türk Eğitim Sen. Bu çatı altında, menfaatlerini ve korkuları için mevzi alanlara inat, milli değerleri ve ülkesi adına dik duruş sergileyerek, beraber yürüdüğümüz her insanın elinden öpmek bizim için bir şereftir.” diye konuştu.

     

    Hüsnü Yaman konuşmasının devamında mesleki sorunlardan bahsetti. Yaman şöyle konuştu; “Kendini millete hizmet etmeye adamış bu ekibin bir sözcüsü olarak diyorum ki, bizler dün hamdık, bugün piştik, vereceğiniz destekle yanmaya aday olduğumuzu ilan ediyoruz. Bizlere yetki verdiğiniz 4 yıllık süreçte, yaşamadığımız hukuksuzluk, görmediğimiz ayrımcılık kalmadı. Hukukun üstünlüğünden değil de, üstünlerin hukukundan yana olanları gördük. Zulmü, kadrolaşmayı, acımasızca ötekileştirilmeyi gördük. Kendi vatanımızda zenci muamelesi gördük.”

     

    Türk Eğitim Sen 6. Olağan Genel Kurulunda konuşmaların ve gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından seçim yapıldı. Yapılan seçimde Hüsnü Yaman tekrar başkan seçilirken, yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Ahmet Özbaş, Erhan Tetik, Fevzi Doğancı, Erhan Bayram, Birol Yurtseven, Olcay Fidan.

    Anahtar Kelimeler: Kamu, Sen’e, Bağlı, Türk, Eğitim

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