Başarılı Başkan halkını unutmadı

Haber: C. Kutay Aykan

Yaptığı hizmetlerle Karacasu Beldesi halkının gönlünü kazanan Belediye Başkanı Celal Beydili; “Belediye ekibimizle belde halkımıza bugün itibariyle 5000 adet maske dağıtımını gerçekleştiriyoruz. İhtiyaç olması halinde tekrar dağıtılmak üzere sipariş verilmiştir. Bu süreçte lütfen evlerimizde kalmaya devam edelim, havaların ısınmasına aldanmayalım” dedi.

Allah’ın izniyle bu da bitecektir diyen Başkan Beydili, açıklamasını şu sözleriyle tamamladı; Belediye olarak ekiplerimiz her gün toplu kullanım alanlarını kurumumuz başta olmak üzere, otobüs durakları, çeşmeler, cami önleri parklar vb gibi günlük dezenfekte yapmaktadır. Süpürge aracımızın ardından İtfaiyemizle de sokaklar dezenfekte edilmektedir.

Evinden çıkamayan yaşlı vatandaşlarımız, ihtiyacı olan belde sakinlerimiz Vefa Hizmet Grubu yanında bizlere de ulaşıyorlar sağ olsunlar, aynı şekilde başta ben Belediye Başkanı olmak üzere kurumumuzu arayabilirler.

Bizler Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak İçin gayretle çalışıyoruz, kendilerine bir kez daha emekleri için çok teşekkür ederim. Belde halkımızın emrindeyiz.