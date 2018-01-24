Haber: Semih Baykal

Perşembe günü yapılan olağan genel kurul toplantısına, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, BESOB Başkanı Tahir Gayret ve çok sayıda üye ve davetli katıldı. yakın geçmişte bazı il kooperatiflerinin kredi veremediği durumlarda bile, kooperatifi açık tutan, esnafı mağdur etmeyen, en zor zamanlarda sıkıntılarını gidererek başarılı geçmişe imza atan Halit Ölmez seçimde tek liste ile yeniden başkan oldu. Esnaflara teşekkür eden Başkan Ölmez, Türkiye’de yılın Belediye Başkanı seçilen Recai Çağlar’a yaptığı hizmetlerden dolayı plaket verdi. Yapılan seçim sonrası güven tazeleyen Kooperatif Başkanı Halit Ölmez üyelerin oy birliği ile yeniden başkan seçildi.