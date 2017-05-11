Özel Haber: Ceylan BEYKOZ

Bolu’nun Kültür Mahallesi’nde yaşayan ve 4 yıl önce okuduğu Canip Baysal Anadolu Lisesi’nden 1’incilikle mezun olan Emrah Nalbantoğlu başarılarına hız kesmeden devam ediyor. Üniversite sınavında Erciyes Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı kazanan Nalbantoğlu, kazandığı bölümde de 1’inci olarak Bolu’yu en iyi şekilde temsil ediyor. Nalbantoğlu, okulunun destekleri ile bu yıl Nisan ayında düzenlenen Dünya Rusça Konuşma Olimpiyatları’na katıldı. Bolu’nun altın genci, katıldığı bu turnuvada Dünya 3’üncüsü olarak yeni bir başarıya imza attı.

Nalbantoğlu’nun başarıları bununla sınırlı değil. Başarılı genç, geçtiğimiz yıllarda Estonya’da düzenlenen yine Dünya Rusça Konuşma Olimpiyatları’nda 1’incilik elde etti. Bolu’nun altın gencinin ise hedefi başarılı bir diplomat olmak.