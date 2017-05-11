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11 Mayıs 2017 Perşembe
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    • Başarılı genç Dünya 3’üncüsü oldu

    Emrah Nalbantoğlu(22), bu yıl Nisan ayında düzenlenen Dünya Rusça Konuşma Olimpiyatları’nda Dünya 3’üncüsü oldu.

    11 Mayıs 2017 Perşembe 13:54
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    Başarılı genç Dünya 3’üncüsü oldu

     

     

    Özel Haber: Ceylan BEYKOZ

    Bolu’nun Kültür Mahallesi’nde yaşayan ve 4 yıl önce okuduğu Canip Baysal Anadolu Lisesi’nden 1’incilikle mezun olan Emrah Nalbantoğlu başarılarına hız kesmeden devam ediyor. Üniversite sınavında Erciyes Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı kazanan Nalbantoğlu, kazandığı bölümde de 1’inci olarak Bolu’yu en iyi şekilde temsil ediyor. Nalbantoğlu, okulunun destekleri ile bu yıl Nisan ayında düzenlenen Dünya Rusça Konuşma Olimpiyatları’na katıldı. Bolu’nun altın genci, katıldığı bu turnuvada Dünya 3’üncüsü olarak yeni bir başarıya imza attı.

    Nalbantoğlu’nun başarıları bununla sınırlı değil. Başarılı genç, geçtiğimiz yıllarda Estonya’da düzenlenen yine Dünya Rusça Konuşma Olimpiyatları’nda 1’incilik elde etti. Bolu’nun altın gencinin ise hedefi başarılı bir diplomat olmak.

    Anahtar Kelimeler: Emrah, Nalbantoğlu(22), Bu, Yıl, Nisan

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