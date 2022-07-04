Başarılı İl Müdürü emekli oluyor

Haber: Uğur Balaban

Devletin birçok biriminde yaptığı başarılı çalışmalar ile adından sıkça söz ettiren ve en son Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapan Şerafettin Çilkara memuriyet hayatına noktayı koyuyor. Özellikle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinde Bolu’da spor takımlarına ve sporculara verdiği destek ile herkesi takdirini kazanan Çilkara, ilimizde sportif aktivitelerin artmasında önemli rol oynamıştı. Bolu'da ki yeni spor tesislerinin yanı sıra ilçelere de birçok spor tesisleri kazandıran ve ilimizin sporcu sayısının artmasında önemli rol oynayan Çilkara'nın yerine Emrullah Güler'in geleceği öğrenildi.

Devletin birçok biriminde yaptığı başarılı çalışmalar ile adından sıkça söz ettiren ve en son Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapan Şerafettin Çilkara memuriyet hayatına noktayı koyuyor. Özellikle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinde Bolu’da spor takımlarına ve sporculara verdiği destek ile herkesi takdirini kazanan Çilkara, ilimizde sportif aktivitelerin artmasında önemli rol oynamıştı.

ÇİLKARA'NIN YERİNE EMRULLAH GÜLER ATANDI

Bolu'da ki yeni spor tesislerinin yanı sıra ilçelere de birçok spor tesisleri kazandıran ve ilimizin sporcu sayısının artmasında önemli rol oynayan Çilkara'nın yerine Emrullah Güler atandı.

EMRULLAH GÜLER KİMDİR?

1981 Muş doğumlu olan Emrullah Güler, Muş İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde memuriyete başlayan Güler, Bursa Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği bünyesinde görev yaptı. 2015 yılında siyasete atılmak için görevinden istifa eden Güler, Bursa’dan Ak Parti Milletvekili aday adayı oldu. Güler 2019 yılında memleketi Muş’a Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atandı ve 3 yıldır bu görevi yürütmekteydi.