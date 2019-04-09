Başarılı iş adamı Boluspor başkanlığına aday

Başarılı işadamı Başkanlığa aday

Hakan Özmen Başkanlığa hazırlanıyor

Boluspor'da Mayıs ayında yapılacak kongrede başkan adayı olacak isimlere bir yenisi daha eklendi. İddialara göre başarılı iş insanlarından inşaat mühendisi Hakan Özmen'in de başkanlık yarışı için hazırlık yaptığı öne sürüldü.

Son 2 sezondur play-off maçları sonucu Süper Lig hayalini bir türlü gerçekleştiremeyen ve bu sezonda da kötü gidişatın önüne geçemeyen Boluspor, Mayıs ayında kongreye gidecek. Gerçekleştirecek kongre öncesinde ise birçok ismin adı kulüp başkanlığı için konuşulmaya başlandı. Bugüne kadar Savaş Abak, Ferhat Bağcı ve Muhittin Palazoğlu'nun adı geçen Boluspor Kulübü Başkanlığı için son günlerde Bolu'nun başarılı ve sevilen iş insanlarından inşaat mühendisi Hakan Özmen'in de aday olacağı iddia edildi. Konuyla ilgili olarak iddiaları yalanlamayan iş insanı Hakan Özmen'in Başkanlığa sıcak baktığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2019, 21:35