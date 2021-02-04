BAŞARILI MÜDÜR EMEKLİ OLDU

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türk Telekom’da geçen bu 41 yılın Karagün için önemli ve anlamlı bir yanı 41 yılını tek bir kuruluşta tamamlamış bulunmasıydı. Karagün’ün bu 41 yıllık çalışma hayatının 30 yılı ailesinden ayrı kalarak farklı farklı illerde görev yapmıştır. Karagün artık aile özlemi çekmeden yeni bir hayata yelken açacağını belirten bir veda konuşması yaptı.Ahmet Karagün’ün veda sözleri; ”PTT ve Türk Telekom’a katılışımın 41.yılını tamamlamış bulunuyorum. Bu gün bu mutluluğu sizlerle paylaşmaktan büyük bir onur duyduğumu bilmenizi isterim. Değerli arkadaşlarım 11 yıl önce geldiğim Bolu Telekom ile bugünkü Telekom arasındaki fark, mesleki yaşamımın en önemli eserlerinden biri oldu. Bu dönemde fiber ağırlıklı altyapıya önem verdik. Bizler büyürken, şirketimizi de büyüttük. Birlikte Türk Telekom’u teknolojide öncü bir kurum haline getirmeye çalıştık. Bu çalışma sürecinde zaman zaman keyifli, zaman zaman da sıkıntılı anaları birlikte paylaştık. Çeşitli zorluklara birlikte göğüs gerdik ve bu zorlukları birbirimize destek olarak başaralı bir şekilde aştık.” İfadelerini kullandı. Karagün edindiği tecrübelere dayanarak “ sizlere tavsiyem iş motivasyonunuzu bozmayın, başarılarınızla gurur duyun, ilkeli davranmaya özen gösterin, şeffaf olun, dedikodulardan uzak olun hayallerinizin ve hedeflerinizin peşini bırakmayın .” tavsiyelerinde bulundu. Karagün son olarak da “birlikte oluşturduğumuz ilkelere ve değerlerimize sahip çıkamaya devam etmenizdir. Yarın hepimiz için yeni bir gün… Hava şartları ne olursa olsun, yürümeye devam edin… Benden sonra bu bayrağı taşıyacak olan yönetici arkadaşlarıma bütün gücünüz ve içtenliğinizle destek olmanızı bekliyorum. Bana her zaman gösterdiğiniz sevgi, saygı ve yakınlık için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Her birinizi sevgilerimle kucaklıyorum, başarılarınızın devamı diliyorum. En derin selam, sevgi ve saygılarımla. Kalın sağlıkcakla…” Sözlerini söyleyerek PTT ve Türk Telekom kurumlarına 41 yıl hizmet veren Karagün çalışma arkadaşlarına veda etti.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021, 15:27