Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanlığı tarafından ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilere hediye bisikletleri düzenlenen törenle verildi. Törene Kaymakam Mustafa Atış, Belediye Başkanı Fatih Kavak ve Meclis Üyeleri katıldı.

“ÖĞRENCİLERİMİZE EĞİTİM-ÖĞRETİM HAYATLARINDA BAŞARILAR DİLİYORUM”

Başkan Fatih Kavak yaptığı tören sonrası yaptığı açıklamada, “Seben Atatürk İlkokulu, Seben Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu ve Seben Çok Programlı Anadolu Lisesini başarı ile tamamlayıp dereceye giren 12 öğrencimize Seben Belediyesi olarak almış olduğumuz bisikletleri İlçe Kaymakamımız ve Meclis üyelerimizin de katılımıyla düzenlediğimiz tören ile takdim ettik. Öğrencilerimize bundan sonra ki eğitim öğretim hayatlarında da başarılar diliyorum. Azim ve çalışmaları daim olsun inşallah. Tabi ki bu başarı aynı zamanda öğretmen ve ailelerinin de, onları da kutluyorum” dedi