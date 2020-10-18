Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Taşkesti Belediye Başkanlığı tarafından üniversiteyi kazanan öğrencilere hediye dizüstü bilgisayarı verildi.

Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Haber: BMA

Taşkesti Belediye Başkanlığı tarafından, beldede yaşayan ve üniversiteyi kazanan öğrenciler ödüllendirilmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Tahsin Özcan, geçtiğimiz günlerce Başkanlık makamında düzenlenen törende eğitime destek amacıyla üniversite kazanan gençlere dizüstü bilgisayarlarını hediye etti. Hediyelerini alan genç üniversiteliler Başkan Özcan’a teşekkür etti.

Başkan Özcan yaptığı açıklamada, “Taşkesti Belediyesi olarak eğitime her zaman öncelik verdik. Bu kapsamda da beldemiz yaşayan ve üniversiteyi kazanma başarı gösteren gençlerimizi unutmadık. Belediyemizce eğitime destek olarak hayata geçirdiğimiz proje kapsamında öğrencilerimizi dizüstü bilgisayarlar ile ödüllendirdik. Gençlerimizin başarılarının devamını diliyorum. Taşkesti Belediyesi olarak her zaman eğitime destek ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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