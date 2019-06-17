Başarılı öğrencilere bisiklet

Haber: BMA

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının son gününde ilimiz Seben’de de yüzlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı. İlçedeki okullarda yapılan karne törenlerinde Seben Belediyesi öğrencileri yalnız bırakmayarak heyecanlarına ortak oldu. Seben Belediyesi tarafından ayrıca ilçedeki okullarda dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Buna göre ilçede okullarında 1., 2. ve 3. olan öğrenciler şu şekilde oluştu:

Seben Çok Programlı Lisesi: 1. Beyza Yıldırım 2. Emirhan Zenger 3.Aynur Aktaş

Seben Ortaokulu: 1.Bedirhan Yaşa 2.Buse Abur 3.Abdullah Mert Özdemir

Seben Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu: 1. Rumeysa Aslandaş 2.Esma Nur Men 3.Yunuz Emre Çiftçioğlu

Seben Atatürk İlkokulu: 1.Ela Ceylin Aydın 2.Simay Yıldız 3.Egehan Özarmut

Dereceye giren öğrencilere bisikletleri Kaymakam Mustafa Atış, Seben Belediye Başkanvekili Hüseyin Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Orhan tarafından verildi.