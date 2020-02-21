Başarılı öğrencilere hediye verdiler

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Çorumlular Derneği aylık olağan toplantısı Dernek Başkanı Hakkı Dişli başkanlığında gerçekleştirildi. Dernek toplantısına ayrıca 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminde başarı belgesi alan öğrenciler de misafir oldu. Çorumlular Derneği Başkanı Hakkı Dişli ve dernek yöneticileri öğrencilere başarılarından dolayı hediyeler verdiler.

Hakkı Dişli yaptığı açıklamada, “Yetenekler ortaktır, herkes onlara sahiptir. Ama nadir olan yeteneklerimizin bizi götürdüğü yere gitme cesaretidir. Başarılı öğrencilerimize, başarıya ortak olan ailesine ve öğretmenlerine teşekkür ederiz. Öğrencilerimizin hepsini ayrı ayrı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.