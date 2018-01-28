Haber: Aysın Beykoz

SEDAŞ’ın bizzat telefon ile ulaşarak ve e-posta adreslerine yarışma sonucunu bildirdiği aileler sonucu sedas.com web sayfasından da öğrenerek sonucu mutlulukla karşıladıklarını söylediler. SEDAŞ yöneticileri kendilerini evlerine davet eden ailelere de misafir oldular.

AİLELERE EVLERİNDE ZİYARET

Gebze Darıca İlçesinde İkamet eden Daştan ailesini SEDAŞ Kurumsal İletişim Departmanı yöneticileri Darıca Şebeke Operasyon Sorumlusu Engin Yılmaz ile birlikte ziyaret ettiler. SEDAŞ’ın Elektrik Tasarrufu Yarışmasında ikinci olan Turan Daştan, yarışma için başvuruyu SEDAŞ’ın web sayfasından oğlu Süphan Daştan’ın yaptığını, oğlunun geri dönüşümü önemsediğini, tam bir çevre aşığı ve enerji tasarrufu gönüllüsü olduğunu belirterek, “2016 yılına göre 2017 yılında aldığımız önlemlerle daha az enerji kullandık. Yarışma sonucu duyurulunca çok mutlu olduk. Sonra SEDAŞ’ın web sayfasında ismimizi gördük. İBAN numaramıza ödülümüze ait bedelin yatırıldığını da gördük. Üniversite öğrencisi olan Oğlum Süphan ile gurur duyuyorum. Elektrik tasarrufunu ve yenilenebilir kaynakları çok önemsiyor. Yarışmaya altı ay önce katıldığımızda SEDAŞ’ın evimizde ödül takdim edebileceğini tahmin etmezdik. Bizi onurlandırdınız. Bu projeyi uygulayan SEDAŞ’ın yönetici ve çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizde elektrik üretilirken, evlerimizde ısınmak ve ocağımızda kullanmak için doğalgaz tüketiyoruz. Milyarlarca lira yurt dışına döviz ödüyoruz. İnsanımızı bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye çalışan SEDAŞ’ı tebrik ederiz.” dedi.

“SEDAŞ’I TÜRKİYE ÖRNEK ALMALI”

Kocaeli Derince İlçesinde ikamet eden Gültekin ailesi de kendilerini ziyaret eden SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan ve Körfez Şebeke Sorumlusu Taha Yıldız ile Kurumsal İletişim Uzmanı Burçin Başcı’dan kazandıkları hediyeyi öğrendiler. Adem Yavuz Gültekin, SEDAŞ yöneticilerine ailece çok mutlu olduklarını söyleyerek, “SEDAŞ başarılı bir çalışmaya imza attı. Ailece teşekkür ediyoruz.” dedi. Adem Yavuz Gültekin, “Evimizde, ben, eşim ve kızım sürekli tasarrufa yönelik herkes tarafından bilinen uygulamaları bizzat gerçekleştiriyoruz. Tasarruflu led ve sensörlü lambalar kullanırken, kombinin derecesini kışın çok yükseltmiyoruz. Ütüyü ve tost makinasını işimiz bitmeden daha önce fişten çekiyoruz. Buzdolabının kapağını uzun süre açık bırakmıyoruz, buz yapmamasına dikkat ediyoruz. Sıcak yemekleri dolaba koymuyoruz. Süpürgenin toz torbasını sık sık boşaltıyoruz. Fırında bir şey pişerken kapağını sık sık açmıyoruz. Çamaşır ve bulaşık makinasını tam dolu halde iken çalıştırıyoruz. Televizyon ve bilgisayar gibi aletler için anahtarlı priz kullanıyoruz. Aletleri fişte takılı bırakmıyoruz. Bir de evimizde çok elektrik harcayan, buzdolabı, elektrikli süpürge, bulaşık, çamaşır makinasını A sınıfı tasarruflu elektrikli ev aletlerinden aldık. Otomatik olarak tüketimimiz yüzde 40 azaldı. Kandırada imar alanı dışında bir evimiz var. Buraya yasa gereği elektrik verilemiyor. Biz de yenilenebilir enerji kaynağı olarak evin çatısına Güneş paneli koyduk. Bence ülkemizde bu uygulamalar kolaylaşmalı ve teşvik edilmeli. Araştırmacılar rüzgar, güneş, jeotermal, hidroelektrik kaynaklarının akıllıca karışımı sonucu elde edilen enerji ile başka kaynaklara ihtiyaç duyulmayabileceğini söylüyorlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile hem ulusal hem de yerel boyutta enerji bağımsızlığımızın sağlanabileceğine inanıyorum. SEDAŞ’a yeniden teşekkür ediyoruz. SEDAŞ’ın yaptığı gibi pek çok kurumun bu konuyu daha çok sahiplenmesini bekliyoruz. SEDAŞ’ı Türkiye örnek almalı” dedi.

SEDAŞ yöneticileri evlerine ziyarete gittikleri ailelerin çocuklarına da kitap hediye ederken, aileler ile enerji tasarrufu üzerine sohbet ettiler.

YARIŞMA BAŞARI İLE SONUÇLANDI

7 ay önce duyurusunu yaparak başlattığı ve web sayfası üzerinde Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinden yapılan başvuruları kabul ettiği yarışmayı başarı ile sonuçlandırdı. SEDAŞ Faturalandırma Müdürlüğü ve Veri Yönetimi Müdürlüğünce yarışmaya katılım için yapılan başvurular titizlikle ele alındı ve değerlendirildi. SEDAŞ tarafından yarışma sonuçları www.sedas.com web sayfasında “duyurular” sekmesi altında da açıklandı. Ödül olarak duyurulan Kilowatsaat enerji tüketim bedelleri İBAN numaralarına yatırıldı. SEDAŞ elektrik tasarrufunu yarışmalı bir uygulama ile ödüllendirerek, tüketicilerde bilinçlenme sağlanmasını, kaynakların verimli kullanılmasını, tüketim sırasında verimliliği getirecek uygulamaların alışkanlığa dönüşmesini, tasarrufta rol model olacak olumlu davranışların toplumumuzda yaygınlaşmasını hedefliyor.